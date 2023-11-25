Дичь и ужас в аргентинских гонках: в машину чемпиона стреляли во время заезда!

В гоночной машине чемпиона национального турингового первенства Аргентины найдены пулевые отверстия — с таким сообщением на экстренной пресс-конференции выступил двукратный чемпион Class 3 Леонель Перния. Более того, по словам гонщика, одна из пуль застряла в его Ford Focus — и теперь правоохранительным органам придётся разобраться, как это вообще произошло.

«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы предать огласке выявленные факты. В автомобиле обнаружено нечто, похожее на отверстие от выстрела, причём на базе команды выяснили, что таких отверстий два, — сказал Перния. — Я глубоко шокирован, и мне больно, поскольку я люблю этот спорт. Я прошу лишь одного — чтобы справедливость восторжествовала».

Машина Леонеля Пернии Фото: Из личного архива Леонеля Пернии

«Ассоциация пилотов туринга выражает глубокую озабоченность в связи с опубликованными фактами и готова в полной мере сотрудничать с властями для обеспечения успешного расследования произошедшего, — поддержали Пернию коллеги. — Из уважения к правосудию мы намерены в будущем хранить молчание для наиболее объективного установления истины».

Произошедшее действительно шокирует. Одно из пулевых отверстий — в фаре автомобиля, а другая пуля застряла в решётке радиатора. Перед гонкой механики наверняка заметили бы такие повреждения, то есть более вероятно, что в машину стреляли уже после гонок. Да и с какой целью это нужно было делать, если Перния завоевал чемпионство?

Леонель Перния — сын игрока сборной Аргентины по футболу Висенте Пернии и брат футболиста сборной Испании Мариано Пернии. Спортивную карьеру тоже начал как футболист и играл за «Бока Хуниорс», выступал в высших лигах Аргентины и США. В автоспорт перешёл в 2006 году и впервые стал чемпионом Class 3 национального туринга в 2018-м.

Разбираться в деталях теперь будут правоохранительные органы. Можно предположить, что у следствия будет достаточно видеозаписей, если инцидент произошёл на территории трассы. Так или иначе, это, похоже, беспрецедентный для мирового автоспорта случай.