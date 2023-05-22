Наркокартели-конкуренты расстреляли гонщиков в Мексике: 10 погибших

Мероприятие в Мексике для американских гонщиков и просто любителей погонять на мотовездеходах-багги завершилось трагедией. Пилоты то ли случайно оказались в центре бандитских разборок, то ли осознанно стали жертвами местных наркокартелей. Как это вообще возможно?

Что произошло?

В минувший уикенд в мексиканском штате Нижняя Калифорния (да, он граничит с американской Северной) организовали шоу-автопробег для обладателей мотовездеходов-багги — небольших автомобилей для бездорожья, которые в последнее время набрали бешеную популярность среди участников «Дакара». Именно на такой технике в последнее время выступал Сергей Карякин, который на багги занял на «Дакаре» второе место. Аналогичную машину для дебюта в ралли-рейдах выбрали Никита Мазепин и Роман Русинов.

Мотовездеходы привлекают своей относительной дешевизной, а также тем, что в этом классе от гонщиков зависит больше, чем если ты поедешь в категории внедорожников. К тому же технику классов Т3-Т4 можно использовать и в других гонках, а совсем уж энтузиаст может попробовать просто прохватить на ней по степи или пустыне.

В общем, любителей много, и для них в очередной раз организовали мероприятие — не гонку, а просто красочный автопробег.

Увы, в субботу всё закончилось трагедией. Когда участники каравана подъехали на заправку в городе Энсенада, то некие преступники открыли по ним огонь. 10 человек погибли, ещё несколько были ранены. Кто-то встретил свою смерть прямо в гоночном кресле мотовездехода…

Известно, что авторами расстрела являются представители одного из мексиканских наркокартелей, а вот насчёт их мотивации есть две версии. По одной из них два картеля устроили разборки друг с другом, а участники шоу стали случайными жертвами. По другой — теракт против гонщиков готовили осознанно, чтобы показать собственную власть. Полиция, разумеется, начала расследование.

Что в Мексике с безопасностью?

Случившееся — кошмар, трагедия, но, увы, не что-то сенсационное в Мексике, а в особенности в Нижней Калифорнии. Страна никак не может побороть преступность, и возможности наркокартелей здесь весьма велики. Преступники не желают сдавать позиции и остро реагируют на попытки властей навредить их нелегальному бизнесу, который заключается в наркотрафике с США и нелегальной миграцией.

Красноречивый пример. В прошлом году один из местных картелей сжёг дюжину автомобилей рядом с Тихуаной, а потом начал распространять слухи о комендантском часе в городе — мол, сидите дома, а то вам не поздоровится. И, несмотря на опровержения властей, многие решили не рисковать, отказываясь, к примеру, выходить на работу!

Интересно, что власти тогда старались преуменьшить серьёзность происшествия. Мол, ну что такое — десять с небольшим автомобилей в масштабах страны. У нас, видите ли, всё под контролем, меньше слушайте оппозицию. Ну, мы видим.

При этом эксперты отмечают, что в 2022 году мексиканские власти под давлением США действительно сменили тактику борьбы с наркокартелями. Число задержаний преступников возросло, а то ранее президента Мексики критиковали за тактику, получившую неофициальное название «объятия вместо пуль».

Есть предположение, что новый подход разгневал картели и привёл к свежей трагедии. Безусловно, это не означает, что бороться с преступниками не надо, но у местных жителей теперь тем более не будет ощущения, что власти в состоянии их защитить. А организаторы любых соревнований сто раз подумают, привозить ли их в Мексику и конкретно в Нижнюю Калифорнию.