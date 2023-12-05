Формула-1 не учится на ошибках? К любимой новинке владельцев новые вопросы

В Формуле-1 окончательно утвердили календарь сезона-2024, уточнив, какие шесть этапов пройдут в формате со спринтом (Шанхай, Майами, Шпильберг, Остин, Сан-Паулу, Лусаил). И хотя сюрпризов в итоге не произошло, отдельные моменты обращают на себя внимание — и подтверждают серьёзные проблемы нового формата.

Ошибки не учтены

Прежде всего необходимо отметить, что в данный момент никто не знает, в каком виде спринты будут проходить в следующем году — но считается, что организаторы и промоутеры сошлись во мнении, что у нынешнего формата много недостатков и в 2024-м он изменится. Так или иначе, количество субботних гонок останется неизменным.

Первый из спринтов 2024 года пройдёт на Гран-при Китая — этап в Шанхае возвращается в календарь впервые с 2019-го. И вместе с трассой в Майами это будут лишь две новинки — в четырёх остальных случаях короткие гонки будут уже не первыми для отобранных трасс. В пресс-релизе, сообщавшем о расписании спринтов, Liberty отмечает, что их введение позволило увеличить телевизионную аудиторию чемпионата — за счёт того, что пятничные квалификации смотрят активнее, чем вторую сессию свободных заездов.

Но в случае с этапом в Шанхае квалификация (при нынешнем формате) для европейских зрителей, коих пока у Формулы-1 большинство, пройдёт в пятницу утром, когда многие будут собираться на работу или уже будут на ней. Например, по московскому времени вторая пятничная сессия уикенда начнётся около девяти утра. Высокий ли прирост аудитории покажет этот этап? Вызывают вопросы и сами цифры, приведённые Liberty.

Старт спринта в Баку Фото: Red Bull Content Pool

Так, пятничную квалификацию Гран-при Азербайджана в этом году посмотрели на 83% зрителей больше, чем вторую тренировку в Баку в 2022-м, а квалификация в Остине и вовсе показала рост в 139%. В то же время на Гран-при Бельгии прирост пятничной аудитории за счёт спринта составил лишь 34%. По другим спринтам данных нет, поскольку Шпильберг и Сан-Паулу принимали короткие гонки и в 2022 году, а Гран-при Катара в том сезоне вообще не было.

Для гонки на «Спа-Франкоршам», одной из жемчужин чемпионата, которая в этот раз принимала последний перед летним перерывом этап, это чрезвычайно мало. Ведь сравниваются, напомним, ничего не решающая тренировка и сессия, определяющая расстановку на старте воскресной гонки. Если же говорить о Гран-при США, показавшем рост в 139%, то именно в этот уикенд в паддоке поняли, что спринт портит основную гонку, заранее раскрывая расстановку сил на длинных отрезках.

Ещё одной претензией к спринтам было то, что в 2023 году один из них «украл» чемпионство Макса Ферстаппена у основного заезда — обладатель титула определился не по итогам Гран-при Катара, а накануне, ещё до его старта. И похожая ситуация может возникнуть вновь, ведь половина спринтов приходится на шесть последних этапов, включая предпоследний — в Лусаиле.

Какими будут новые спринты?

По слухам, в 2024 году спринты будут проходить до основной квалификации — чтобы вывести машины из режима закрытого парка и дать инженерам право менять настройки перед Гран-при. За счёт такого решения воскресная гонка будет менее предсказуемой, поскольку команды смогут уточнить настройки на основе собранных в спринте данных.

Продолжают звучать предложения проводить короткие гонки с реверсивной решёткой, но это откровенно вредная идея. Даже на самом доминирующем «Ред Булл» в истории прорваться за полчаса до первого места, особенно когда сначала нужно опередить «Феррари», «Макларены» и «Мерседесы», будет нереально. А какой смысл в спортивном состязании, если у сильнейшего изначально нет шансов на победу?

Спринт в Остине Фото: Red Bull Content Pool

Кроме того, даже реверсивная решётка едва ли решит главную проблему спринтов: гонщики всё равно не будут рисковать, когда впереди главное событие уикенда. И в первую очередь от риска откажутся те самые лидеры, которых вынудят стартовать издалека: ради нескольких очков (пусть даже восьми) нет резона рисковать шансом набрать гораздо больше в воскресенье.

Так или иначе, в Liberty едва ли откажутся от спринтов в Формуле-1 — какой-то прирост аудитории они обеспечивают, а это и есть главная задача промоутера. Главное, чтобы организаторы в погоне за цифрами не зашли слишком далеко и сохранили в основе правил принципы справедливой конкуренции. Тем более что есть и другие способы сделать спринты интереснее и необычнее.