Хотите менее предсказуемой Ф-1? Отмените это правило, и у пилотов будет больше свободы

В Формуле-1 постоянно обсуждают, как сделать гонки интереснее, но чаще всего разговоры сводятся к реверсивным решёткам и уменьшению размеров шасси. Первое — противоестественно для автогонок уровня чемпионата мира, второе — возможно не раньше 2026 года.

Однако есть и другие способы добавить Формуле-1 непредсказуемости — и один из них на недавнем Гран-при Лас-Вегаса предложил Оскар Пиастри.

Два комплекта Пиастри

За семь кругов до финиша гонки на Лас-Вегас-Стрипе Пиастри занимал четвёртое место, однако удержать его у австралийца никаких шансов уже не было. До этого Оскар прошёл два отрезка на «харде» и обязан был ещё раз побывать в боксах, чтобы соблюсти правило регламента, требующее использовать в гонке не менее двух составов шин.

Если бы такого правила не было, Пиастри по силам было бы доехать до финиша с одним пит-стопом: в первый раз австралиец побывал в боксах на 16-м круге — одновременно с Албоном и даже позже Сарджента, проехавших дистанцию с одной остановкой. Пилоты «Уильямса», правда, стартовали на «медиуме» — и потому с тем самым правилом у них проблем не возникло. «Я бы доехал до финиша на «харде», если бы не это правило», — подтвердил после финиша австралиец, который в итоге стал лишь 10-м.

Гран-при Лас-Вегаса Фото: Chris Graythen/Getty Images

Правило о двух составах появилось в Формуле-1 в 2007-м — после ухода «Мишлена», когда в условиях монополии «Бриджстоуна» ФИА хотела обеспечить большее тактическое разнообразие. С запретом на дозаправки в сезоне-2010 работа с резиной и вовсе вышла на первый план борьбы стратегов. С тех пор, однако, прошло больше уже 10 лет — и, возможно, это правило больше не идёт чемпионату на пользу.

Дозаправки были запрещены ещё до прихода «Пирелли» — когда пилоты выступали на относительно жёсткой резине «Бриджстоун». И в тот период действительно мог возникнуть риск того, что пит-стопов не будет вообще — если абразивность асфальта и выносливость шин позволят на одном комплекте проехать всю дистанцию.

Это всё ещё нужно?

Но после прихода «Пирелли» в 2011 году в Формуле-1 появились хрупкие и совершенно не износостойкие шины — именно такими их и просят делать организаторы. Вероятность продержаться все 300 километров на одном комплекте — да ещё и атакуя в борьбе за победу или теряя в DRS-поезде — теперь намного ниже. Отдельные гонки проходят с одним пит-стопом, но ничто не мешает на базе собранной ранее информации привезти на эти этапы более мягкие составы и вынудить пилотов останавливаться в боксах без дополнительных правил.

При этом свобода команд в выборе состава резины в теории сделает гонки интереснее. Во-первых, нельзя будет заранее узнать, какие шины на последних пит-стопах будут ставить лидеры — они теперь не обязаны менять компаунд. Во-вторых, в теории на той или иной трассе условная «Феррари» может быть лучше на одном из типов резины, уступая «Ред Булл» на другом, и сможет проехать всю гонку на оптимальном для себя составе. Конечно, есть риск, что и «Ред Булл» на оптимальных для себя шинах будет быстрее, но австрийцы и без того добились уже беспрецедентного доминирования.

Пит-стоп Серхио Переса на Гран-при Японии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Не исключено, что на отдельных трассах кто-то всё же рискнёт и добьётся высокого результата, проехав гонку без пит-стопа. Это будет чертовски тяжело и заставит гонщика под финиш отчаянно отбиваться от атак более быстрых машин, но если это получится, то почему бы не вознаградить команду? Едва ли где-то такая тактика будет базовой — даже на Гран-при Монако на изношенных шинах сопротивляться очень тяжело, например, на торможении в шикану после тоннеля.

ФИА в недавнем прошлом уже отказывалась от ненужных правил — был отменён пункт, требовавший от топ-10 стартовать на тех комплектах, на которых они прошли в Q2. Предполагалось, что такое правило уменьшит преимущество лидеров, но те стали проходить в финал на «медиуме», и проблемы в итоге возникли у середняков, у которых не было вариантов, кроме «софта». Решение об отмене в итоге оправдало себя — возможно, отказ от ещё одного правила пойдёт гонкам на пользу.