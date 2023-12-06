В Ф-1 расследуют действия босса «Мерседеса»: скандал может дорого обойтись экс-чемпионам

Международная автомобильная федерация ФИА начала расследование возможной утечки конфиденциальной информации — и его фигурантами стали Тото и Сьюзи Вольфы. Тото возглавляет автоспортивную программу «Мерседеса» и считается одним из самых влиятельных тим-менеджеров в паддоке, его жена Сьюзи с марта 2023 года занимает пост управляющего директора женского первенства F1 Academy. И предполагается, что она по крайней мере единожды сообщила своему мужу некую секретную информацию, принадлежащую Formula One Management, промоутеру Формулы-1.

И, похоже, это настоящий скандал с промышленным шпионажем, а не личная атака президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, как могло показаться.

Шпионаж и мизогиния

«ФИА осведомлена о публикациях в прессе о якобы имевшей место передаче конфиденциальной информации сотрудником FOM одному из руководителей команд Формулы-1. ФИА проверяет эти сведения», — цитирует заявление федерации агентство Reuters. Публикация, о которой в нём идёт речь, это статья издания Business F1 Magazine — делового журнала об автоспорте.

В одном из его материалов говорится, что на собрании руководителей команд имел место подозрительный инцидент. Якобы Тото Вольф сказал что-то такое, о чём другие тим-менеджеры не знали, а сама информация могла быть получена только от сотрудника FOM. Собственно, жена Тото и является сотрудницей FOM, и у команд сразу возникли понятные подозрения.

Тото Вольф Фото: mercedesamgf1.com

Тото и Сьюзи, а также команда «Мерседес» категорически отрицают передачу какой-либо конфиденциальной информации. «Прискорбно, что моя честность ставится под сомнение таким образом. Особенно когда эти обвинения основаны на запугивании и женоненавистническом поведении, на моём семейном положении, а не на моих способностях, — заявила Сьюзи. — Я не позволю этим необоснованным заявлениям бросить тень на мою преданность F1 Academy».

«Команда не получала никаких уведомлений о проверке ФИА по теме необоснованных обвинений одного из средств массовой информации и была удивлена, узнав о расследовании из прессы, — сказано в заявлении «Мерседеса». — Мы категорически отвергаем обвинения издания, которое ошибочно посягает на честность руководителя нашей команды».

Сьюзи Вольф Фото: f1academy.com

Реакция «Мерседеса» и четы Вольф понятна и предсказуема — если бы немцы и австрийцы с ходу признали, что какие-то нарушения всё же имели место, это неминуемо стоило бы работы и Тото, и Сьюзи, а сама команда почти наверняка получила бы мощнейший финансовый штраф. Даже если Вольфы не слишком аккуратно обращались с информацией, это ещё нужно доказать.

С другой стороны, тон выступления Сьюзи удивляет — и именно её слова больше похожи на персональную атаку. Заявление ФИА сформулировано предельно аккуратно и лаконично, в то время как супруга Тото обвиняет своих обидчиков в женоненавистничестве. Сьюзи в своём заявлении не называет имён, но всё выглядит так, что она намекает на бен Сулайема, которого время от времени упрекают в мизогинии. Но при чём тут это? ФИА должна была закрыть глаза на подозрения, высказанные в Business F1 Magazine, потому что Сьюзи — женщина?

Что это могло быть?

Business F1 Magazine не раскрывает, какими именно конфиденциальными сведениями якобы обладал Тото Вольф, однако едва ли речь идёт о каких-либо данных, напрямую связанных с Формулой-1. F1 Academy, которой руководит Сьюзи, может быть связана с «Большими призами» лишь коммерчески, и потому можно предположить, что, даже если обвинения верны, на трассе «Мерседесу» это никак не помогло бы.

Тем не менее если передача конфиденциальной информации будет доказана, это сильно ударит по команде. Тото и Сьюзи будут уволены, а «Мерседесу» наверняка придётся заплатить денежный штраф. Едва ли размер выплаты будет такой же, как в случае с «Маклареном» в 2007-м (Уокинг тогда заплатил $ 100 млн), но репутационный ущерб будет огромен — он может подтолкнуть «Мерседес» к завершению программы заводской команды.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: fia.com

Если же выяснится, что в Business F1 Magazine что-то не так поняли или вовсе переврали, перед Вольфами просто извинятся — в заявлении ФИА, отметим ещё раз, никаких обвинений нет, ни «Мерседес», ни Сьюзи, ни Тото в нём не упоминаются. Зато на фоне оправдательного решения ФИА у них будет хороший повод подать на журналистов в суд и наказать их за поспешные обвинения.

Со стороны может показаться, что расследование ФИА — результат противостояния федерации и её президента с непокорными командами, которые против прихода «Андретти». Но даже если Вольфам придётся покинуть паддок, во главе «Мерседеса» встанет другой менеджер, и он точно так же будет против появления 11-й команды. А вот слова Сьюзи о женоненавистничестве, наносящие ущерб Формуле-1 и её репутации, расследовать никто не будет…