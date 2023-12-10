Проверьте себя: правда ли Ферстаппен установил все эти рекорды?

Многим могло показаться, что в минувшем сезоне Макс Ферстаппен переписал чуть ли не всю книгу рекордов Формулы-1 — при таком-то доминировании болида «Ред Булл» и самого гонщика. Однако на самом деле осталось ещё много достижений, которые пока что не покорились трёхкратному чемпиону мира.

Мы составили список из 15 рекордов Формулы-1, ну а вам, дорогие читатели, в свою очередь, предстоит угадать, принадлежит ли конкретное достижение Максу Ферстаппену или всё-таки нет. Готовы проверить, насколько хорошо вы запомнили рекорды Ферстаппена и других гонщиков? Тогда поехали, запускайте тест!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Проверьте себя: правда ли Ферстаппен установил все эти рекорды?