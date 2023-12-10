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Тест: угадайте, какие рекорды Формулы-1 действительно принадлежат гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену

Проверьте себя: правда ли Ферстаппен установил все эти рекорды?
Лев Дорогов
Тест: правда ли Ферстаппен установил эти рекорды?
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Разве остались достижения, не покорившиеся СуперМаксу?

Многим могло показаться, что в минувшем сезоне Макс Ферстаппен переписал чуть ли не всю книгу рекордов Формулы-1 — при таком-то доминировании болида «Ред Булл» и самого гонщика. Однако на самом деле осталось ещё много достижений, которые пока что не покорились трёхкратному чемпиону мира.

Мы составили список из 15 рекордов Формулы-1, ну а вам, дорогие читатели, в свою очередь, предстоит угадать, принадлежит ли конкретное достижение Максу Ферстаппену или всё-таки нет. Готовы проверить, насколько хорошо вы запомнили рекорды Ферстаппена и других гонщиков? Тогда поехали, запускайте тест!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Проверьте себя: правда ли Ферстаппен установил все эти рекорды?

А вот ещё один забавный квиз:
Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?
Тест
Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2023 году?
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