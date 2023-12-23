«Это катастрофа». Почему Расселл ещё даст бой Хэмилтону, несмотря на слабый сезон

В 2022 году Джордж Расселл стал одним из главных открытий сезона: в первый же год в составе топ-команды он выступал на уровне своего напарника — самого титулованного гонщика в истории Формулы-1. Но второй год в «Мерседесе», по признанию Джорджа, стал «настоящей катастрофой».

Попробуем разобраться, как так вышло и что именно было не так с британцем в этом году.

Главные ошибки

Расселл блестяще начал сезон. В трёх первых квалификациях Джордж опередил Хэмилтона, а в Австралии даже боролся с Ферстаппеном и в теории мог бы его превзойти — если бы не красные флаги и отказ силовой установки после рестарта. Уикенд в Баку британцу не удался — он не дотянулся до Q3, в спринте сцепился с Ферстаппеном, а в основной гонке прозевал рестарт. Впрочем, вскоре Расселл реабилитировался сильным выступлением в Майами.

Однако уже на Гран-при Монако последовала первая серьёзная ошибка: у Расселла был шанс прорваться на подиум, но он вылетел в «Мирабо» и получил штраф за небезопасное возвращение на трассу и контакт с Пересом. Затем последовали Гран-при Канады и вылет в стену — подбитый «Мерседес» держался после этого ещё 40 кругов, но, когда до финиша оставалось 17, всё-таки сошёл с дистанции.

Джордж Расселл на Гран-при Канады Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Расселл стал аккуратнее выступать в гонках, но возникли сложности в квалификациях: в Австрии Джордж был лишь 11-м, а в Венгрии остался в первом сегменте, тогда как Хэмилтон в тот уикенд завоевал поул. Льюис в итоге провалился на старте и финишировал только четвёртым, а Расселл прорвался на шестое место, но стартуй Джордж выше — и мог бы побороться за подиум и опередить напарника.

Главным же провалом британца в этом году стал Гран-при Сингапура. На протяжении всей гонки Джордж шёл в топ-3, боролся за победу, прессинговал Норриса и Сайнса. Но на последнем круге гонщик на секунду потерял концентрацию, зацепил отбойник и с разбитой подвеской уткнулся в стену. Третье место было уже у Расселла в кармане, но в итоге он закончил уикенд ни с чем. «Оправдываться не имеет смысла. Одна ошибка испортила весь этап», — признал тогда пилот.

Задел на будущее

В 2022 году Расселл был намного стабильнее и не допускал таких провалов. Говорили даже, что за счёт опыта в «Уильямсе» Джорджу проще работать с проблемным «Мерседесом», чем Хэмилтону. Что же изменилось в этом году? Ответ прост: в сезоне-2023 Джордж ставил себе более высокие задачи и испытывал большее давление.

Все перечисленные выше ошибки Расселл допустил, когда боролся за высокие позиции. В Баку Джордж, как он сам признался, «перепилотировал» — и, возможно, это случилось из-за обидного схода в Мельбурне, где обстоятельства лишили шанса побороться с Ферстаппеном. В Монако Джордж сэкономил один пит-стоп, благодаря чему восьмое место превратилось в пятое. В Канаде в момент удара о стену британец был четвёртым и вёл борьбу за второе место.

Джордж Расселл на Гран-при Сингапура Фото: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Ошибка в Сингапуре — самая показательная. Расселл долго преследовал Сайнса с Норрисом, оказывал на пару лидеров постоянный прессинг. Понимая, что время уходит, а гонка заканчивается, он попытался отыграть тысячные доли секунды за счёт широкого входа в поворот и зацепил стену. До этого момента Джордж 60 раз проходил это место правильно, но, почувствовав, что последний шанс отыграть позицию уходит, на мгновение потерял концентрацию.

После Гран-при Катара, на котором Расселл блестяще отыгрался после столкновения с Хэмилтоном в первом повороте, Джордж описал свой сезон как «настоящая катастрофа». Но это всё же слишком строгая оценка — год получился не так уж плох. В квалификациях британец держался наравне с Льюисом, обладателем рекорда по числу поулов, зачастую показывал хороший темп в гонке. А эти ошибки — это опыт, который в будущем позволит пилоту лучше представлять границы возможного и ментально подготовиться к более важным битвам, когда «Мерседес» вернётся в борьбу за титул.