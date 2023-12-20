У конкурентов «Ред Булл» появилась внезапная надежда. «Быки» могут сами всё разрушить

Во время декабрьской летаргии в Формуле-1 кажется, что в чемпионате мира ничего не происходит. Ну, понятно, что инженеры активно работают над болидами 2023 года перед микроскопическими перерывами на праздники, но в остальном всё вроде бы спокойно. Поэтому, возможно, вы упустили из виду интересное интервью Хельмута Марко австрийскому изданию oe24. А между тем из слов советника «Ред Булл» можно сделать вывод, что у конкурентов «быков» есть небольшой повод для оптимизма. У «быков» может начаться внутренняя перестройка с не всегда предсказуемыми последствиями.

Оставят ли 80-летнего Марко?

Напомним, в октябре 2022 года после долгой болезни ушёл из жизни глава империи «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Босс активно следил за автоспортивными проектами, при этом полностью доверяя Марко и Кристиану Хорнеру в повседневных вопросах. После смерти Матешица ситуация не могла хоть как-то не измениться. Новым руководителем «Ред Булл» стал Оливер Минцлафф, у которого нет столь же тесных связей с Марко, и пошли разговоры, что 80-летнего Хельмута могут потихоньку отправить на пенсию.

Вдобавок ко всему Марко не всегда успешно вписывается в современную повестку, позволяя себе чересчур смелые или опасные высказывания. Например, недавно Хельмут вольно-невольно обидел всех жителей Мексики и Южной Америки — во-первых, причислил мексиканцев к южноамериканцам, а во-вторых, заявил, что последние не в состоянии сохранять концентрацию. Потом пришлось долго извиняться перед Серхио Пересом (изначально Марко комментировал его ошибки в квалификациях) и всем миром.

Матешиц мог закрыть глаза на скандальчики с участием столь близкого для себя человека, а вот Минцлафф может поступить по-другому. Никаких скоропалительных решений в «Ред Булл» не приняли, нынешний контракт Хельмута с концерном действует до конца 2024 года, но тут и там возникают разговоры о будущем Марко.

А тут и сам Хельмут дал туманные и в то же время многозначительные комментарии австрийской прессе.

«Буду ли я так же полноценно исполнять роль советника? На этот счёт будут разговоры на следующей неделе (то есть на нынешней. – Прим. «Чемпионата»). Точных решений насчёт того, чем я буду заниматься, нет. Мой нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.

Сейчас глобальные решения принимает расширенный состав, который включает в себя Марка Матешица, таиландцев и Оливера Минцлаффа. То, как мы раньше были способны всё решать с Дитрихом Матешицем, было уникально. После столь доминирующего сезона мне невероятно жаль, что он не может испытать этого», — заявил Марко.

Повышение Хорнера — хорошо ли это?

Казалось бы, ну что такого, если «заслуженного пенсионера» отправят отдыхать, постепенно сокращая его нагрузку? Не всё так просто. Во-первых, в «Ред Булл» исторически царит двоевластие Марко – Хорнер, и не стоит недооценивать возможное влияние перестановок наверху.

При этом вполне возможен вариант, при котором Хорнер оставит пост руководителя «Ред Булл» и возглавит всё формульное/автоспортивное подразделение «быков» — в том числе взяв на себя нынешние полномочия Марко. В управленческих способностях Хорнера мы не сомневаемся, но кто поручится, что выбранный им преемник не наломает дров на первых порах или в принципе окажется ошибочным выбором? Как в «Мерседесе» в своё время поставили на пост технического директора Майка Эллиотта лишь для того, чтобы позднее признать ошибку и вернуть Джеймса Эллисона. Заменить лучших всегда сложно…

К слову, сам Марко не стал опровергать возможность повышения Хорнера внутри структуры «Ред Булл»: «Существуют разные тенденции и варианты. Ничего ещё не решено».

Фактор Ферстаппена

Рассуждая об уходе Марко, мы недаром написали «во-первых». Вот теперь получите второй момент: у Хельмута внутри «Ред Булл» есть серьёзный защитник и после смерти Дитриха Матешица – не кто иной, как Макс Ферстаппен. Когда несколько месяцев назад пошли разговоры об уходе Марко, то моментально возник слух: мол, Макс связался с руководством «Ред Булл» и пригрозил собственным уходом, если Хельмута уберут.

Понятно, что это только слух, а его автор – немецкий портал F1-Insider — иногда позволяет себе откровенно провальные инсайды. И всё-таки у Марко и Ферстаппена действительно хорошие отношения, и голландец не забывает, как Хельмут рискнул и посадил 17-летнего Макса в «Торо Россо». Так что это важный момент в возможных рассуждениях боссов «быков» о том, стоит ли оставлять Марко.

К тому же Ферстаппен в последние годы не раз заявлял, что после истечения нынешнего контракта с «Ред Булл» в 2028 году он может взять и завершить выступления в Формуле-1. Стоит ли давать Максу дополнительный повод задуматься об уходе? Правда, оговоримся, что в 2028-м и Марко будет уже 85…

Так или иначе, вот что Хельмут ответил на вопрос о роли Ферстаппена в его будущем в «Ред Булл»: «Это сложная тема. Конечно, с моей стороны есть обязательства по отношению к «Ред Булл» и Максу. Так или иначе, всё должно сойтись глобально. Пока ещё ничего не решено».

Ждём свежих вестей на этой неделе.

Не наступить на грабли «Альпин»

Кто-то скажет — да ладно вам, чего создаёте ажиотаж на пустом месте. У Ферстаппена многолетний контракт, Хорнер даже при повышении будет рядом с преемником, а самое главное, Эдриан Ньюи всё ещё не собирается на пенсию и наверняка уже с интересом ждёт нового регламента, чтобы создать вундерболид на сезон-2026.

Но не стоит недооценивать фактор атмосферы в команде, а также её должной автономности от владельцев. Посмотрите на «Альпин»: там боссы из «Рено» регулярно приходят к выводу, что они умнее всех, а потому активно вмешиваются в рабочие процессы и замыкают многие из них на себя. В итоге внутри «Альпин» хаос и токсичность, команда просто не может работать достаточно быстро и слаженно.

Вот не дай бог для «Ред Булл», если в какой-то момент новые боссы концерна решат, что «им виднее», что гоночный бизнес простой и что вообще это именно благодаря им сезон-2023 получился таким выдающимся. На самом деле начать всё разрушать очень легко, а перестановки в руководстве – прекрасный повод, чтобы попробовать «улучшить» какие-то рабочие процессы и в итоге всё испортить. Так что, полагаем, вестей о будущем Марко и Хорнера с интересом ждут все конкуренты «Ред Булл».