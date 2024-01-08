Экс-соперник «КАМАЗа» стал лидером, а «Тойота» наносит ответный удар. Третий день «Дакара»

Самая экстремальная гонка планеты продолжается — в Саудовской Аравии завершился третий этап ралли «Дакар». Сложная навигация и скоростные дорожки вкупе с каменистыми трассами привели к большому количеству проколов, и в итоге сразу в четырёх зачётах сменились лидеры.

CAR: день «Тойоты»

В зачёте внедорожников третий этап получился по-настоящему непредсказуемым: по ходу спецучастка сразу пятеро пилотов сменяли друг друга во главе классификации. На первых километрах темп задавал Герлен Шишери, но уже после первой контрольной точки он потерял 20 минут и передал лидерство Ромену Дюма. На третьей отметке лучшее время показал Гийом Де Мевиус, однако и он вскоре отстал на 20 минут, отдав инициативу Лукасу Мораесу.

Под конец спецучастка в разборки пилотов «Тойоты» вмешался Нассер Аль-Аттия, однако перед самым финишем катарец отдал соперникам две минуты и в итоге остался на четвёртой строчке — вероятно, для того, чтобы не открывать трассу завтра. Таким образом, победителем этапа стал Мораес, опередивший Маттиаса Экстрёма и Язида Аль-Раджи. Последний, отыграв две с половиной минуты у пробившего колесо Карлоса Сайнса, стал новым лидером общего зачёта.

Аль-Раджи опередил Сайнса и возглавил генеральную классификацию Фото: A.S.O./F.Le Floc'h/DPPI

Увы, не лучшим образом прошёл день для Себастьена Лёба — после трёх проколов французу приходилось останавливаться каждые 20 километров для подкачки последних оставшихся шин. Кончились запаски и у Сета Кинтеро — он, как и Лёб, потерял 20 с лишним минут и вместе с Себом выпал из топ-5. Третьим же теперь идёт Экстрём, Мораес за счёт победы поднялся на четвёртую позицию, а Аль-Аттия замыкает топ-5 — все трое уступают паре лидеров порядка 10 минут. Отметим также, что на шестую строчку поднялся Стефан Петерансель, хотя его отставание выросло с 13 минут до 18. Лёб же теперь девятый и проигрывает 25 минут.

Неплохо сложился третий этап для экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова. Первую половину спецучастка россияне прошли в темпе лидеров и на четвёртой точке отметились с четвёртым временем. Затем, правда, были потеряны 15 минут, но по итогам этапа Кротов классифицировался 12-м. Это пока лучший результат россиян в этой гонке — в общем зачёте №215 отыграли две позиции и теперь идут на 16-м месте.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) — 13:07.29.

2. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) +0.29.

3. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +8.26.

4. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +9.17.

5. Нассер Аль-Аттия (Nasser Racing / Prodrive) +10.49.

6. Стефан Петерансель (Team Audi Sport) +18.05.

7. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +18.32.

8. Ромен Дюма (Rebellion Racing / Toyota) +19.58.

9.

10. Вайдотас Жала (X-Raid Arijus Team / MINI) +26.12.

…16. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +43.52. 1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) — 13:07.29.2. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) +0.29.3. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +8.26.4. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +9.17.5. Нассер Аль-Аттия (Nasser Racing / Prodrive) +10.49.6. Стефан Петерансель (Team Audi Sport) +18.05.7. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +18.32.8. Ромен Дюма (Rebellion Racing / Toyota) +19.58.9. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +24.58.10. Вайдотас Жала (X-Raid Arijus Team / MINI) +26.12.…16. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +43.52.

МОТО: штраф лишил «Хонду» победы

Быстрейшим мотоциклистом на третьем этапе стал Пабло Кинтанилья. Чилиец отправился на дистанцию третьим, но после 80 километров опередил Лусиано Бенавидеса, а затем догнал и партнёра по команде Корнехо Флоримо, который после победы накануне открывал трассу.

Однако после финиша за превышение скорости Кинтанилья получил пять минут пенализации, а показавший второе время Барреда Борт — 12. Победителем этапа в итоге объявлен Кевин Бенавидес, вторым классифицирован Рики Брабек, а топ-3 замкнул Адриен ван Беверен, опередивший Скайлера Хоуса. Лидер общего зачёта Росс Бранч показал пятый результат.

Росс Бранч лидирует в гонке с первого этапа Фото: A.S.O./Eric Vargiolu/DPPI

Корнехо Флоримо расположился на шестой строчке, уступив Бранчу 16 секунд. Таким образом, двух лидеров общего зачёта по-прежнему разделяют три минуты. Третьим держится Рики Брабек, который уступает ещё две минуты, в то время как Кинтанилья отстал на 15 минут, а вот остальные уступают уже более 20 минут.

В теории даже полчаса отставания после трёх этапов — не приговор, из числа претендентов на победу не стоит исключать никого из топ-10. Однако для Сэма Сандерленда гонка окончена: после всего 11 километров у двукратного победителя «Дакара» возникли технические проблемы. Три часа он пытался вернуться в гонку, но это оказалось невозможно. Кроме того, после падения за 70 километров до финиша сошёл Себастьян Бюлер.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) — 14:32.51.

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +3.11.

3. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +5.08.

4. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +16.16.

5. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +20.16.

6. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +20.32.

7. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +22.57.

8. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +24.13.

9. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +27.00.

10. Мартин Михек (Orion Moto Racing Group / KTM) +27.12.

SSV/QUAD: Гатри прессингует, Варела и Медейрос теряют

Митчелл Гатри дал бой доминирующему в зачёте мотовездеходов-прототипов Эрику Гочалу. За счёт третьего места накануне американцу удалось разделить польское семейство и вынудить Эрика ехать без помощи родственников — Марека и Михала. Это позволило Митчеллу выиграть этап, но отыграть удалось лишь одну минуту. В то же время Михал Гочал столкнулся с проблемами, потерял более полутора часов и выпал из числа претендентов на победу.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 14:19.57.

2. Марек Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) +15.47.

3. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +15.58.

4. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +28.06.

5. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +42.25.

Митчелл Гатри — главный соперник Эрика Гочала Фото: A.S.O./J.Lindini

Быстрейшим пилотом на серийном мотовездеходе на третий день гонки стал Ясир Сейдан, который опередил Жоао Феррейру и Херарда Фарреса Гуэля. Последний за счёт сильного результата стал новым лидером гонки, поскольку Родриго Варела потерял около 25 минут и откатился на четвёртую строчку общего зачёта. Второе же место теперь занимает Сара Прайс — американка показала четвёртое время дня, уступив лишь чуть более минуты экипажу Фарреса Гуэля.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am) — 15:40.02.

2. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +14.55.

3. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +19.41.

4. Родриго Варела (Team BBR / BRP) +21.46.

5. Криштиану Батишта (South Racing Can-Am) +31.18.

В зачёте квадроциклов день прошёл под знаком борьбы Александра Жиру и Мануэля Андухара, которых в ходе всего этапа разделяло не более полуминуты. Победа с преимуществом в 18 секунд в итоге осталась за Жиру. А вот Марсело Медейрос, доминировавший в предыдущие дни, несколько раз терял время, проиграл в общей сложности 28 минут и уступил первую строчку общего зачёта Юраю Варге, который сегодня был третьим.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) — 18:15.21.

2. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) +1.21.

3. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) +14.52.

4. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +22.13.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +1:24.57.

TRUCK: Лопрайс опередил ван Кастерена

Среди грузовиков на первой части спецучастка лидировал Янус ван Кастерен, однако перед седьмой контрольной точкой экипаж голландца потерял 15 минут. Этим воспользовался Алеш Лопрайс — многолетний соперник «КАМАЗ-мастер» выиграл этап и возглавил общий зачёт гонки: чешский пилот теперь на три минуты опережает ван Кастерена и на 14 — Мартина Мацика. Идущий четвёртым Паскаль де Бар отстал уже на 49 минут, в то время как остальные экипажи проигрывают лидерам более часа.

Алеш Лопрайс — новый лидер зачёта грузовиков Фото: A.S.O./J.Lindini

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после трёх этапов:



1. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) — 14:41.13.

2. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +3.15.

3. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) +13.29.

4. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) +49.20.

5. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +1:14.23.

Четвёртый этап: Аль-Саламия — Эль-Хуфуф

По окончании третьего дня механикам разрешено помогать спортсменам лишь в течение двух часов, так что готовиться ко второй части марафонского этапа экипажам придётся фактически своими силами. Зато 9 января участников ждут чуть более лёгкие трассы. По словам организаторов, 299-километровый спецучасток до Эль-Хуфуфа, расположенного в пышном оазисе с финиковыми пальмами, будет быстрее и не таким сложным. Главная же опасность — навигационные ловушки, в которых каждая ошибка может стоить очень дорого.