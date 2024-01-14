10 крутейших пилотов 2023 года, про которых вы могли вообще не слышать. А зря!

Сезон-2023 в автоспорте подарил нам массу эмоций и впечатлений. И если в Формуле-1 всё было понятно уже к лету, то напомним, что автоспорт не ограничивается только его Королевой. В минувшем сезоне мы увидели множество интересных чемпионатов, в которых были свои герои, за которыми было интересно следить и которые совершали свои подвиги.

«Чемпионат» рассказывает о десятке пилотов, которых вы могли пропустить в 2023 году, если следили только за Ф-1.

Джейк Деннис

Нельзя пройти мимо успехов электрических собратьев автоспортивных серий – Формулы-Е. Джейк Деннис всегда неплохо себя проявлял в этом чемпионате, но сезон-2023 стал для британца возвращением долгов со стороны судьбы. Одержав две победы за сезон, Джейк закончил чемпионат на первой строчке.

Разумеется, мимо чемпиона мира в Формуле-Е не могли пройти и в «Ред Булл» (привет Нику де Врису) предоставив Джейку возможность выступить на тренировке Гран-при Абу-Даби и на молодёжных тестах там же. Здесь стоит оговориться, что Джейк и ранее работал тестером австрийского коллектива, но его успехи в Формуле-Е явно лишний раз подтолкнули руководителей «быков» предоставить Джейку место в кокпите хотя бы на тренировочных сессиях.

Впереди Джейка ждут защита титула в Формуле-Е и возможность стать вторым в истории двукратным чемпионом серии. За успехами Джейка в следующем сезоне точно стоит последить, но не забудем и о том, что чемпионы Ф-Е, к сожалению, сейчас не так высоко котируются в той же Формуле-1. Неудачный опыт де Вриса вряд ли позволит Деннису всерьёз претендовать на перезагрузку своей карьеры в открытых колёсах.

Джейк Деннис празднует чемпионство в Формуле-Е Фото: Warren Little/Getty Images

Ритомо Мията

Куда же мы без самого быстрого японца из ныне живущих – Ритомо Мияты. Ритомо великолепнейшим образом провёл сезон-2023, выиграв сразу два главных титула японского автоспорта. К чемпионству в японской Супер Формуле (а об уровне этого чемпионата можно судить хотя бы по тому количеству европейских звёзд, которые отправляются в него в следующем году) Мията добавил титул в японской серии SuperGT, став лишь пятым в истории японского автоспорта пилотом, которому покорились два титула за сезон. Что любопытно, одним из этих пяти гонщиков является Педро де ла Роса, выигрывавший оба титула в далёком 1997 году.

В следующем сезоне Ритомо Мияту ждёт невероятный вояж в Формулу-2, где от него стоит ждать многого. «Роден» (бывший «Карлин»), за рулём машин которого будет выступать Мията, уже доказывал, что он способен побеждать, а сам Ритомо является едва ли не самым талантливым японцем в истории. Будет очень любопытно посмотреть, как пройдёт адаптация Ритомо к европейским условиям – Мията перебирается за океан в поздноватые для европейского автоспорта 24 года. Кто знает, может быть, в случае успешных выступлений в предстоящем сезоне вскоре мы увидим Мияту и в Формуле-1. А с его талантом и скоростью он будет способен и там показывать отличные результаты.

Шейн ван Гисберген

Новозеландец, подобравший упавшее знамя доминатора австралийских Суперкаров после ухода Скотта Макглоклина в IndyCar, провёл великолепный год. И да, если посмотреть на турнирную таблицу сезона, то может возникнуть вопрос: а что именно Шейн делает в этом рейтинге? После двух лет доминирования Шейн проиграл титул зелёному новичку. Да ещё и в командном зачёте Triple Eight откровенно провалились, проиграв Erebus Motorsport.

Однако на это повлияли сразу несколько факторов. Во-первых — переход чемпионата на машины нового поколения, с которыми команды не до конца разобрались, а Шейн и вовсе ещё с тестов высказывал недовольство новой техникой. Во-вторых, и эти причины взаимосвязаны, Шейн потерял интерес к вершине австралийского автоспорта. Да, ван Гисберген сражался в каждой гонке аки лев, выиграл легендарную «Батёрст-1000», но на деле мыслями к этому моменту Шейн был уже в Америке. Ведь именно там произошла его главная виктория в 2023 году: победа в гонке Кубка NASCAR в Чикаго.

Став первым гонщиком с 1963 года, сумевшим выиграть дебютную гонку в NASCAR Cup, Шейн вписал своё имя в историю американского автоспорта и всерьёз задумался над переездом. И переезд этот состоится: ван Гисберген проведёт полный сезон в NASCAR Xfinity, совмещая эти гонки с периодическими участиями в Кубке. Ну а дебют ван Гисбергена на суперспидвее (если объяснить проще — овале, на котором не нужно тормозить) состоится уже 17 февраля, причём в гонке четвёртого по значимости американского дивизиона — ARCA.

Шейн ван Гисберген после победы на этапе NASCAR Фото: Chris Graythen/Getty Images

Броди Костеки

Вспомнив о Шейне, нельзя не вспомнить и ещё об одном госте американского автоспорта из Австралии — Броди Костеки. Броди провёл великолепный сезон в Суперкарах, став чемпионом впервые в карьере, а по ходу дела ещё и смог заглянуть в NASCAR, проведя весьма достойную гонку в Индианаполисе. Правда, для Костеки, в отличие от ван Гисбергена, это не было дебютом в Америке: он начинал свою сток-каровую карьеру именно там, в серии ARCA, и даже несколько раз финишировал в топ-10.

Что до сезона-2023, то этот чемпионат стал для Костеки третьим в карьере, и, пожалуй, перед стартом сезона на его победу мог поставить только совсем отчаянный фанат. До этого сезона на счету Броди были только подиумы, а здесь Костеки удалось прокатиться по чемпионату настолько уверенно, что он стал чемпионом за одну гонку до конца, записав на свой счёт целых шесть побед, включая тотальное доминирование в Бенде. Ждём новых появлений Броди в NASCAR — благо владелец команды Erebus Бетти Клименко намеревается в предстоящем сезоне выставить свой автомобиль в Кубке на пару гонок.

Броди Костеки празднует победу Фото: Daniel Kalisz/Getty Images

Райан Блейни

Так много говоря о Кубке NASCAR, нельзя не вспомнить о чемпионе сезона-2023 — Райане Блейни. Пожалуй, этот титул для Блейни был выигран «не благодаря, а вопреки». «Форд», на котором выступает команда «Пенске», на протяжении всего сезона страдал от непонятных проблем, комфортно себя чувствуя только на драфтовых гонках и на некоторых чуть более стандартных овалах. Однако Блейни протащил этот сезон на себе. В середине сезона «Пенске» (а за них выступает чемпион 2022 года Джои Логано) не пнул только ленивый. Однако Райан достаточно уверенно прокатился по первой половине сезона, в какой-то момент возглавив регулярный чемпионат (в том числе благодаря победе в легендарной «Шарлотт-600»). Увы, вторая половина снова превратилась для Блейни в страдания.

И первый раунд плей-офф это только подтвердил: лишь одно попадание в топ-10 в трёх гонках. Однако впереди Блейни ждала Талладега, которая была лучшим шансом для Райана и «Пенске» заработать-таки путёвку в полуфинал. Слишком уж хорошо себя чувствовали «Форды» на суперспидвеях. И Райан не подвёл. Одержал победу, пробился в полуфинал, а там Блейни словно пересадили на машину другого автопроизводителя. Три уверенных гонки, и после победы на предпоследнем этапе сезона в Мартинсвилле стало понятно: в сезоне появился теневой фаворит.

Да, перед стартом плей-офф все ожидали сражения Кайла Ларсона и Денни Хэмлина за титул, однако Хэмлин провалил полуфинал (пусть и не по своей вине), а Ларсон… Кайл дотянулся лишь до вице-чемпионского титула, потому что на последней гонке сезона Блейни был непоколебим. Уверенное пилотирование в Финиксе, которое подкрепилось на удивление слаженной работой команды — и Кубок NASCAR получил нового чемпиона. Пусть в ходе сезона в пилота на машине под номером «12» никто и не верил.

Райан Блейни Фото: Chris Graythen/Getty Images

Каллум Хэдж

От пилотов, о которых вы вполне могли слышать, перейдём ненадолго к гонщикам, имена которых знакомы только тем, кто невероятно погружён в тематику автоспорта. Каллум Хэдж — молодой новозеландский гонщик, карьера которого находится лишь на восходе, и этот сезон доказал: за этим парнем точно стоит последить.

Подписавшись на полное расписание на сезон-2023 в австралийский Кубок «Порше», Хедж с ходу показал своим соперникам, что намерен выигрывать здесь титул. И всё бы ничего, но параллельно с этим Каллум принял решение выступить в американских открытых колёсах: американской Региональной Формуле. Слишком уж хорошие условия этот чемпионат предлагал победителю: оплаченная стипендия на выступления в японской Супер Формуле. Понимаем, этот географический ад вполне может запутать любого, однако больше всего он запутал самого Хеджа: один из этапов ФРАК пересекался с этапом Кубка «Порше», в котором Каллум уверенно лидировал.

Хэдж в итоге принял решение поехать за океан и пропустить этап «Порше» в легендарном Батёрсте. Каллум выиграл две гонки в американской Вирджинии, сойдя в третьей, и почти гарантировал себе титул во ФРАК, а в Австралии… Каллуму внезапно помог гость из Суперкубка «Порше» (того самого, что является серией поддержки Формулы-1) Харри Кинг. «Джокер» выиграл все три гонки в Батёрсте, не позволив конкурентам Хэджа подобраться к нему. В итоге Каллум с пропущенным этапом выиграл и Австралийский Кубок, и ФРАК. Правда, стипендией в итоге Хэдж решил не пользоваться и следующий сезон проведёт в чемпионате IndyNXT — последней ступени на пути к IndyCar. Так что, может быть, через пару лет мы увидим Хэджа в сражении с Алексом Палоу на трассах этого американского чемпионата.

Каллум Хедж Фото: Joe Allison/Getty Images

Педро Акоста

Говоря об успехах в сезоне-2023, невозможно не вспомнить и о рыцарях двух колёс. И если о MotoGP и Супербайке все более-менее наслышаны, то вот о младших классах периодически забывают. А ведь именно там рождаются те звёзды, за которыми мы потом с огромным удовольствием наблюдаем уже в главной мотосерии мира. Таковыми были Марк Маркес, Алекс Маркес, Энеа Бастьянини…

Если говорить о свежих успехах в Moto2, то в этом году на ум точно приходит Педро Акоста. В минувшем сезоне этот испанец был великолепен, став чемпионом Moto2 и двукратным чемпионом мира – в 2021 году он записал на свой счёт титул в Moto3. Да, концовка сезона осталась за Фермином Альдегером (о котором, возможно, мы будем писать в следующем году), но Акоста снова доказал: он один из самых талантливых молодых мотогонщиков мира. В следующем сезоне испанцу предстоит это доказывать уже со «старшими» товарищами – Педро подписался в Gas Gas Racing в MotoGP. Да, команда сейчас не самая сильная, но полноценно раскрыть талант 19-летнего испанца вполне может. А когда смотришь выступления Педро в Moto2, верится, что он сможет вновь удивить в предстоящем сезоне.

Педро Акоста — чемпион Moto2 Фото: Mirco Lazzari/Getty Images

Томас Пряйнинг

Разумеется, нельзя пройти мимо и европейских кузовных серий сезона-2023. Первой остановкой станет DTM. В немецком чемпионате родилась новая звезда, Томас Пряйнинг. Да, ещё пять лет назад в немецкой прессе активно хвалили Томаса за его суперуспешные выступления в немецком Кубке «Порше», который он выиграл в достаточно юном возрасте, но после этого серьёзными карьерными успехами Пряйнинг вряд ли мог похвастаться. Дебютный сезон в DTM в 2022 году получился достаточно неплохим, но не настолько, чтобы кто-то мог ожидать от Томаса титула в 2023-м.

Но он смог! Причём даже несмотря на присутствие в пелотоне такой персоны, как Мирко Бортолотти. В какой-то момент казалось, что Бортолотти всё-таки сможет дожать 25-летнего немца, но не тут-то было. Отличное начало сезона и уверенный последний этап в исполнении Томаса расставили все точки над «i» – две победы не оставили никаких шансов Мирко в борьбе за титул, а Пряйнинг впервые с 2018 года стал чемпионом и заставил вспомнить о себе. Впереди Томаса ждут дебют в IMSA и сезон защиты титула в DTM.

Томас Пряйнинг Фото: Andreas Schaad/Getty Images

Рафаэле Марчьелло

Ну и куда же без доминаторов! Марчьелло известен любителям открытых колёс ещё по титулу в Европейской «трёшке» в 2013 году, однако карьера в открытых колёсах для Рафы не задалась. Да, он даже принимал участие в тренировках Формулы-1 в 2015-м, но в итоге нашёл себя в гонках кузовных. Нельзя сказать, что успех Рафы в 2023 году хоть кого-то удивил, всё-таки он вступил в новый год в GTWCh в ранге чемпиона серии и главного фаворита, однако то, насколько уверенно выступил Марчьелло в ходе сезона, говорит о многом. Рафа буквально разносил конкурентов на равной технике, «привозя» им по несколько десятых секунды с круга.

Добавим к этому ещё и победу в FIA GT World Cup в Макао, которая стала для него уже второй – казалось бы, имя чемпиона сезона-2024 известно. Но не тут-то было. Проведя всю свою кузовную карьеру за рулём машин «Мерседес», Марчьелло принял решение распрощаться с маркой и перебраться в стан «БМВ». Если бы речь шла о футболе, а не об автоспорте, уверен, в соцсетях Рафы начался бы сущий ад из-за ухода к прямым конкурентам. Но мы всё-таки говорим об автоспорте, так что хочется пожелать Марчьелло лишь успехов в новой главе карьеры.

Рафаэле Марчьелло на этапе Fanatec GT World Challenge Europe Фото: Ker Robertson/Getty Images

Джесси Лав

Джесси Лав – настоящий Ферстаппен от мира американских сток-каров. Молодой пилот развития «Тойоты» в 2023 году буквально размазал своих конкурентов в чемпионате ARCA, одержав 10 побед в 20 гонках и досрочно завоевав титул, что для американского автоспорта в принципе является редкостью.

Джесси Лав получает чемпионский кубок Фото: Chris Graythen/Getty Images

Кроме того, Лав достаточно успешно дебютировал в дивизионе пикапов NASCAR, два раза из трёх попыток заехав в топ-10, включая четвёртое место в финале сезона в Финиксе. Следующий сезон для Лава станет очень важным с точки зрения развития карьеры. Джесси подписал полноценный контракт с RCR во втором по значимости чемпионате NASCAR, однако остался без поддержки «Тойоты». На Лава возлагаются большие надежды, и в 2024 году для него будет крайне важно оправдать их.