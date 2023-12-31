Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!

А вдруг для вас круче всех был вовсе не Ферстаппен?

Как и год назад, конкуренции в борьбе за звание лучшего гонщика Формулы-1 не получилось: ваше голосование подтвердило лидерство Макса Ферстаппена. Но так ли всё однозначно, если мы захотим определить лучшего пилота 2023 года во всём мировом автоспорте и в соперниках у гонщика «Ред Булл» окажутся не только пилоты Формулы-1, а вообще все лучшие гонщики сезона-2023? Точно ли Макс круче двукратного чемпиона мира по ралли, доминатора IndyCar, двух крутых дуэлянтов из MotoGP или многократного победителя «Дакара»? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!

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