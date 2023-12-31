Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!

Как и год назад, конкуренции в борьбе за звание лучшего гонщика Формулы-1 не получилось: ваше голосование подтвердило лидерство Макса Ферстаппена. Но так ли всё однозначно, если мы захотим определить лучшего пилота 2023 года во всём мировом автоспорте и в соперниках у гонщика «Ред Булл» окажутся не только пилоты Формулы-1, а вообще все лучшие гонщики сезона-2023? Точно ли Макс круче двукратного чемпиона мира по ралли, доминатора IndyCar, двух крутых дуэлянтов из MotoGP или многократного победителя «Дакара»? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!
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Фернандо Алонсо
Испанец стал единственным пилотом Ф-1, чьи результаты позволяли время от времени задвигать на второй план рекордные достижения Ферстаппена. Двукратный чемпион мира по максимуму использовал потенциал «Астон Мартин», пока болид был вторым по скорости в гоночном режиме. Да, так и не удалось зацепить победу, но в остальном Алонсо провёл практически идеальный сезон и показал: и в 42 года в Ф-1 можно блистать.
Макс Ферстаппен
Да, голландец обладал топовой техникой, но далеко не каждый гонщик сумел бы воспользоваться ею настолько же беспощадно для соперников. Голландец в третий раз стал чемпионом мира, выиграв в сезоне Формулы-1 19 Гран-при из 22, причём 10 побед Макс одержал подряд. Попутно Ферстаппен подавил «внутреннюю оппозицию» в лице Переса. Все рекорды голландца — в отдельном материале.
Калле Рованперя
Год назад финн стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории, ну а теперь — самым молодым двукратным. Стабильные выступления (лишь один сход в 13 этапах при трёх победах и восьми попаданиях на подиум) позволили Рованпере досрочно защитить титул. А по окончании сезона 23-летний Калле шокировал всех известием, что в 2024-м он выступит лишь на отдельных этапах, прежде чем вновь сразиться за чемпионство в сезоне-2025.
Антонио Фуоко
По мнению многих экспертов, итальянец стал важнейшим членом экипажа «Феррари», выигравшего «24 часа Ле-Мана» 2023 года. Именно Фуоко завоевал поул-позишен в квалификации, а затем внёс огромный вклад в победу по итогам суточного марафона. Антонио был хорош и на других этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Нассер Аль-Аттия
Легендарный раллист из Катара в 2023 году в очередной раз стал победителем ралли-марафона «Дакар» — это уже пятый триумф Аль-Аттии. Также на счету Нассера вторая победа в чемпионате мира по ралли-рейдам. Чтобы не заскучать, перед новым «Дакаром» Аль-Аттия сменит проверенную «Тойоту» на прототип от «Продрайва» — неужели катарец приведёт к успеху ещё одну марку?
Лиам Лоусон
Новозеландец здорово подменил в Формуле-1 Даниэля Риккардо и тем самым практически обеспечил себе место в «Альфа Таури» на сезон-2025. И всё же просто яркого дебюта Лоусону могло и не хватить для попадания в наш рейтинг. Настоящим пропуском для Лиама стало успешное выступление в японской Супер Формуле, где воспитанник «Ред Булл» выиграл дебютную гонку и в итоге стал вице-чемпионом.
Джейк Деннис
Один из резервистов «Ред Булл» провёл исключительный сезон в Формуле-Е — с первых и до последних гонок, даже несмотря на спад в середине чемпионата, он стабильно был среди лидеров и на клиентской машине «Андретти» опережал даже заводских пилотов «Порше». По ходу сезона Джейк одержал лишь две победы, но в девяти последних гонках восемь раз поднимался на подиум, став самым стабильным гонщиком концовки сезона.
Себастьен Ожье
Как же жаль, что ещё достаточно молодой по меркам ралли француз перешёл на частичную программу выступлений и тем самым лишает сам себя шансов побороться за титул! В 2023 году Ожье принял участие в восьми этапах из 13 и выиграл три из них, что позволило Себастьену стать пятым в личном зачёте. Отметим, что Себастьен в девятый и рекордный раз выиграл Ралли Монте-Карло.
Хорхе Мартин
Испанец обеспечил нам потрясающую интригу в MotoGP, до последнего момента преследуя Франческо Баньяю. При этом если Пекко выступал за заводскую команду «Дукати», то Мартин — за сателлит «Прамак». Да, тоже с заводской поддержкой, но всё-таки это немного другой уровень. Так или иначе, у Хорхе был шанс отобрать у Баньяи чемпионство, но в концовке помешали проблемы с шинами и объяснимый риск на финальном этапе, приведший к аварии.
Шейн ван Гисберген
Новозеландец впервые с 2020 года уступил титул в австралийском первенстве Supercars, но сотворил сенсацию в первой в истории уличной гонке NASCAR Cup Series. Ван Гисберген, который ни разу до этого не пилотировал сток-кары, квалифицировался третьим, опередив в том числе Дженсона Баттона. Шейн всю гонку держался в лидирующей группе, а за восемь кругов до финиша вышел вперёд и не оставил соперникам ни единого шанса.
Алекс Палоу
Доминирование Палоу в этом сезоне IndyCar, возможно, было не столь мощным, как у Ферстаппена в Ф-1, но близко к тому. По ходу сезона Алекс ни разу не опускался на финише ниже восьмой позиции и одержал пять побед — больше, чем любой другой чемпион серии с 2009 года. К слову, титул испанец обеспечил себе досрочно — редкое достижение для серии с единым для всех шасси. Такого не происходило в американских гонках с 2007-го.
Франческо Баньяя
Пекко стал первым гонщиком в истории «Дукати», которому удалось защитить свой титул в составе этого итальянского производителя. Выдержав серьёзную борьбу с Хорхе Мартином, Баньяя оказался стабильнее. На его счету семь побед и 15 подиумов в 19 Гран-при. При этом Франческо каким-то чудом избежал перелома ноги, когда на старте гонки в Барселоне он попал под колёса Брэду Биндеру — ну как после этого можно было не стать чемпионом?
Уильям Байрон
Байрон занял третье место в NASCAR Cup Series, уступив в финале Блейни и Ларсону, но провёл выдающийся год. Уильям выиграл больше всех гонок (6), почти половину этапов завершил в первой пятёрке (15 из 36) и стал самым молодым финалистом сезона. Кроме того, по числу кругов лидирования Байрон уступил лишь Ларсону, но, в отличие от него, реже попадал в аварии в борьбе за победу. Этот год сделал Уильяма настоящим топ-пилотом NASCAR.
Райан Блейни
Блейни в этом году стал 36-м в истории чемпионом NASCAR Cup Series. Гонщик «Пенске» последние шесть лет был постоянным участником плей-офф, но лишь в 2023 году сумел прорваться в финал. Своего шанса Блейни не упустил, даже несмотря на ошибку механиков. Так, затянутый пит-стоп отбросил Райана лишь на третье место чемпионской гонки, но тот не сдался, контратаковал Байрона и Ларсона и завоевал долгожданный титул.
Ритомо Мията
Воспитанник «Тойоты» — настоящий доминатор Японии в 2023 году. Мията оформил эффектный дубль: к победе в Супер Формуле (это он опередил Лоусона) Ритомо добавил титул в серии Super GT. Яркие выступления 24-летнего японца открыли ему дорогу в Европу: в 2024-м Мията будет совмещать выступления в Формуле-2 и Европейской серии Ле-Ман.
Габриэль Бортолето
Бразильский пилот неожиданно выстрелил в сезоне-2023 Формулы-3 и уверенно стал чемпионом серии. Да, на второй год в чемпионате, но зато с серьёзным отрывом от конкурентов. Прорыв Бортолето произвёл впечатление на «Макларен», и в новый сезон, в Формуле-2, Габриэль вступит уже как член молодёжной программы команды из Уокинга.