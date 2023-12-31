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Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года из Формулы-1, ралли, IndyCar, младших серий — Ферстаппен и другие

Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года
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А вдруг для вас круче всех был вовсе не Ферстаппен?

Как и год назад, конкуренции в борьбе за звание лучшего гонщика Формулы-1 не получилось: ваше голосование подтвердило лидерство Макса Ферстаппена. Но так ли всё однозначно, если мы захотим определить лучшего пилота 2023 года во всём мировом автоспорте и в соперниках у гонщика «Ред Булл» окажутся не только пилоты Формулы-1, а вообще все лучшие гонщики сезона-2023? Точно ли Макс круче двукратного чемпиона мира по ралли, доминатора IndyCar, двух крутых дуэлянтов из MotoGP или многократного победителя «Дакара»? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучший гонщик 2023 года
Фернандо Алонсо
Фото: Chris Graythen/Getty Images
1 место

Фернандо Алонсо

Испанец стал единственным пилотом Ф-1, чьи результаты позволяли время от времени задвигать на второй план рекордные достижения Ферстаппена. Двукратный чемпион мира по максимуму использовал потенциал «Астон Мартин», пока болид был вторым по скорости в гоночном режиме. Да, так и не удалось зацепить победу, но в остальном Алонсо провёл практически идеальный сезон и показал: и в 42 года в Ф-1 можно блистать.

Макс Ферстаппен
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Макс Ферстаппен

Да, голландец обладал топовой техникой, но далеко не каждый гонщик сумел бы воспользоваться ею настолько же беспощадно для соперников. Голландец в третий раз стал чемпионом мира, выиграв в сезоне Формулы-1 19 Гран-при из 22, причём 10 побед Макс одержал подряд. Попутно Ферстаппен подавил «внутреннюю оппозицию» в лице Переса. Все рекорды голландца — в отдельном материале.

Калле Рованперя
Фото: Maruo Kono / Red Bull Content Pool
3 место

Калле Рованперя

Год назад финн стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории, ну а теперь — самым молодым двукратным. Стабильные выступления (лишь один сход в 13 этапах при трёх победах и восьми попаданиях на подиум) позволили Рованпере досрочно защитить титул. А по окончании сезона 23-летний Калле шокировал всех известием, что в 2024-м он выступит лишь на отдельных этапах, прежде чем вновь сразиться за чемпионство в сезоне-2025.

Антонио Фуоко
Фото: Ferrari S.p.A.
4 место

Антонио Фуоко

По мнению многих экспертов, итальянец стал важнейшим членом экипажа «Феррари», выигравшего «24 часа Ле-Мана» 2023 года. Именно Фуоко завоевал поул-позишен в квалификации, а затем внёс огромный вклад в победу по итогам суточного марафона. Антонио был хорош и на других этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Нассер Аль-Аттия
Фото: Kin Marcin / Red Bull Content Pool
5 место

Нассер Аль-Аттия

Легендарный раллист из Катара в 2023 году в очередной раз стал победителем ралли-марафона «Дакар» — это уже пятый триумф Аль-Аттии. Также на счету Нассера вторая победа в чемпионате мира по ралли-рейдам. Чтобы не заскучать, перед новым «Дакаром» Аль-Аттия сменит проверенную «Тойоту» на прототип от «Продрайва» — неужели катарец приведёт к успеху ещё одну марку?

Лиам Лоусон
Фото: Sho Tamura / Red Bull Content Pool
6 место

Лиам Лоусон

Новозеландец здорово подменил в Формуле-1 Даниэля Риккардо и тем самым практически обеспечил себе место в «Альфа Таури» на сезон-2025. И всё же просто яркого дебюта Лоусону могло и не хватить для попадания в наш рейтинг. Настоящим пропуском для Лиама стало успешное выступление в японской Супер Формуле, где воспитанник «Ред Булл» выиграл дебютную гонку и в итоге стал вице-чемпионом.

Джейк Деннис
Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
7 место

Джейк Деннис

Один из резервистов «Ред Булл» провёл исключительный сезон в Формуле-Е — с первых и до последних гонок, даже несмотря на спад в середине чемпионата, он стабильно был среди лидеров и на клиентской машине «Андретти» опережал даже заводских пилотов «Порше». По ходу сезона Джейк одержал лишь две победы, но в девяти последних гонках восемь раз поднимался на подиум, став самым стабильным гонщиком концовки сезона.

Себастьен Ожье
Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
8 место

Себастьен Ожье

Как же жаль, что ещё достаточно молодой по меркам ралли француз перешёл на частичную программу выступлений и тем самым лишает сам себя шансов побороться за титул! В 2023 году Ожье принял участие в восьми этапах из 13 и выиграл три из них, что позволило Себастьену стать пятым в личном зачёте. Отметим, что Себастьен в девятый и рекордный раз выиграл Ралли Монте-Карло.

Хорхе Мартин
Фото: Gold & Goose / Red Bull Content Pool
9 место

Хорхе Мартин

Испанец обеспечил нам потрясающую интригу в MotoGP, до последнего момента преследуя Франческо Баньяю. При этом если Пекко выступал за заводскую команду «Дукати», то Мартин — за сателлит «Прамак». Да, тоже с заводской поддержкой, но всё-таки это немного другой уровень. Так или иначе, у Хорхе был шанс отобрать у Баньяи чемпионство, но в концовке помешали проблемы с шинами и объяснимый риск на финальном этапе, приведший к аварии.

Шейн ван Гисберген
Фото: trackhouse.com
10 место

Шейн ван Гисберген

Новозеландец впервые с 2020 года уступил титул в австралийском первенстве Supercars, но сотворил сенсацию в первой в истории уличной гонке NASCAR Cup Series. Ван Гисберген, который ни разу до этого не пилотировал сток-кары, квалифицировался третьим, опередив в том числе Дженсона Баттона. Шейн всю гонку держался в лидирующей группе, а за восемь кругов до финиша вышел вперёд и не оставил соперникам ни единого шанса.

Алекс Палоу
Фото: chipganassiracing.com
11 место

Алекс Палоу

Доминирование Палоу в этом сезоне IndyCar, возможно, было не столь мощным, как у Ферстаппена в Ф-1, но близко к тому. По ходу сезона Алекс ни разу не опускался на финише ниже восьмой позиции и одержал пять побед — больше, чем любой другой чемпион серии с 2009 года. К слову, титул испанец обеспечил себе досрочно — редкое достижение для серии с единым для всех шасси. Такого не происходило в американских гонках с 2007-го.

Франческо Баньяя
Фото: Joerg Mitter / Red Bull Ring
12 место

Франческо Баньяя

Пекко стал первым гонщиком в истории «Дукати», которому удалось защитить свой титул в составе этого итальянского производителя. Выдержав серьёзную борьбу с Хорхе Мартином, Баньяя оказался стабильнее. На его счету семь побед и 15 подиумов в 19 Гран-при. При этом Франческо каким-то чудом избежал перелома ноги, когда на старте гонки в Барселоне он попал под колёса Брэду Биндеру — ну как после этого можно было не стать чемпионом?

Уильям Байрон
Фото: Из соцсетей Уильяма Байрона
13 место

Уильям Байрон

Байрон занял третье место в NASCAR Cup Series, уступив в финале Блейни и Ларсону, но провёл выдающийся год. Уильям выиграл больше всех гонок (6), почти половину этапов завершил в первой пятёрке (15 из 36) и стал самым молодым финалистом сезона. Кроме того, по числу кругов лидирования Байрон уступил лишь Ларсону, но, в отличие от него, реже попадал в аварии в борьбе за победу. Этот год сделал Уильяма настоящим топ-пилотом NASCAR.

Райан Блейни
Фото: https://twitter.com/blaney
14 место

Райан Блейни

Блейни в этом году стал 36-м в истории чемпионом NASCAR Cup Series. Гонщик «Пенске» последние шесть лет был постоянным участником плей-офф, но лишь в 2023 году сумел прорваться в финал. Своего шанса Блейни не упустил, даже несмотря на ошибку механиков. Так, затянутый пит-стоп отбросил Райана лишь на третье место чемпионской гонки, но тот не сдался, контратаковал Байрона и Ларсона и завоевал долгожданный титул.

Ритомо Мията
Фото: toyotagazooracing.com
15 место

Ритомо Мията

Воспитанник «Тойоты» — настоящий доминатор Японии в 2023 году. Мията оформил эффектный дубль: к победе в Супер Формуле (это он опередил Лоусона) Ритомо добавил титул в серии Super GT. Яркие выступления 24-летнего японца открыли ему дорогу в Европу: в 2024-м Мията будет совмещать выступления в Формуле-2 и Европейской серии Ле-Ман.

Габриэль Бортолето
Фото: https://twitter.com/trident_team/
16 место

Габриэль Бортолето

Бразильский пилот неожиданно выстрелил в сезоне-2023 Формулы-3 и уверенно стал чемпионом серии. Да, на второй год в чемпионате, но зато с серьёзным отрывом от конкурентов. Прорыв Бортолето произвёл впечатление на «Макларен», и в новый сезон, в Формуле-2, Габриэль вступит уже как член молодёжной программы команды из Уокинга.

Ещё одно рейтинговое голосование для вас:
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