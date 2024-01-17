Лёб упустил шанс настигнуть Сайнса! До конца «Дакара» всего два дня

Если бы не помощь товарища по команде, Матадор уже мог бы лишиться лидерства.

Ралли «Дакар» всё ближе к развязке, а борьба (в тех классах, где она ещё есть) становится всё более напряжённой. На 10-м этапе оба фаворита зачёта внедорожников потеряли много времени, но Лёб по-прежнему сохраняет шансы на победу. В зачёте мотоциклов и мотовездеходов разрывы выросли, но решающие битвы ещё впереди.

Итоги дня — в обзоре «Чемпионата».

CAR: 13 минут и два этапа до финиша

Чем ближе финиш, тем напряжённее становится битва двух раллийных легенд. На предыдущем этапе несколько минут из-за навигационной ошибки потерял Себастьен Лёб, а теперь проблемы возникли у Сайнса — после 250 километров Матадор пробил колесо и вынужден был дожидаться Маттиаса Экстрёма, чтобы забрать запаску у товарища по команде. Испанец продолжил гонку, но его преимущество в общем зачёте сократилось до четырёх минут.

Однако затем остановился и Лёб! У француза тоже был прокол, но для замены колеса пришлось забираться на камни, чтобы поднять часть машины, поскольку домкрат экипажа не сработал. Себастьен, правда, потерял на этом порядка 15 минут, но на финише всё равно «привёз» Сайнсу более семи. В генеральной классификации разрыв между лидерами сократился до 13 с небольшим минут.

В теории у Себастьена есть шанс дотянуться до первой позиции, но для этого в оба оставшихся дня французу нужно отыгрывать у испанца по семь минут. Причём со сходом Аль-Аттии у него, в отличие от Сайнса, поддержки товарищей не будет.

Себастьен Лёб сохраняет шансы на победу Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Тем временем быстрейшим на 10-м этапе стал Герлен Шишери, оформивший первую в этом году победу. Со вторым результатом спецучасток прошёл Брайан Барагванат, а третье место осталось за литовцем Бенедиктасом Ванагасом. Отметим также, что в сражении за третье место общего зачёта Гийом Де Мевиус отыграл у Лукаса Мораеса три минуты, но по-прежнему уступает ему более 20 минут.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова по ходу этапа вновь показал отличную скорость — на 180-м километре россияне отметились со вторым временем. Однако ближе к концу спецучастка экипаж потерял почти полчаса и в итоге показал 25-е время. В общем зачёте Кротов держится 11-м, но отставание от Ванагаса выросло до 44 минут, Баумгарт уступает теперь менее девяти.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 41:35.12.

2.

3. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +1:02.44.

4. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:27.09.

5. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:47.55.

6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:48.59.

7. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:59.58.

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:17.20.

9. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:24.26.

10. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing Baltics) +2:40.51.

11. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +3:24.25.

12. Кристиан Баумгарт (X Rally / Prodrive) +3:32.53. 1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 41:35.12.2. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +13.22.3. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +1:02.44.4. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:27.09.5. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:47.55.6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:48.59.7. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:59.58.8. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:17.20.9. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:24.26.10. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing Baltics) +2:40.51.11. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +3:24.25.12. Кристиан Баумгарт (X Rally / Prodrive) +3:32.53.

МОТО: Брабек отрывается, но этого мало

Среди мотоциклистов темп на спецучастке поначалу задавал Мартин Михек, но после 90 километров инициативу перехватил Росс Бранч. Однако райдер из Ботсваны не смог удержать преимущество — на отметке 180 километров лучшее время было уже у Рики Брабека. Именно он в итоге выиграл этап, на две секунды опередив Хосе Игнасио Корнехо Флоримо и на 20 — Адриена ван Беверена. Заводская команда «Хонды», таким образом, заняла сегодня три верхние позиции.

Брабек увеличил отрыв в общем зачёте Фото: A.S.O./F.Lefloc'h/DPPI

Бранч, допустивший пару помарок, закончил спецучасток с седьмым временем — Брабеку он уступил почти четыре минуты и в общем зачёте уступает лидеру гонки почти 11. Не так далеко от лидера ван Беверен и Корнехо Флоримо — в 12 и 14 минутах позади. Учитывая, что именно Брабеку предстоит открывать предпоследний этап, а также непредсказуемый характер ралли-рейдов, шансы на победу сохраняют все четверо.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 44:45.28.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +10.54.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +11.46.

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +13.48.

5. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +32.43.

6. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +42.00.

7. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +51.42.

8. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +1:00.34.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:39.03.

10. Мартин Михек (Orion Moto Racing Group / KTM) +2:29.45.

SSV/QUAD: Гутьеррес и Прайс против Гатри и де Султре

В зачёте мотовездеходов-прототипов первую победу в гонке одержал бразильский пилот Марсело Тилья Гастальди, который на полторы минуты опередил Николаса Кавильяссо и на семь с половиной — Рокаса Бацюшку. Тем временем в борьбе за первое место Кристина Гутьеррес отыграла у Митчелла Гатри 32 секунды и по-прежнему уступает лидеру порядка получаса. Борьба за третье место куда острее — Лопес Контардо потерял 45 минут, и Рокас Бацюшка теперь уступает ему менее девяти минут, а Остин Джонс — менее 15.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) — 46:01.50.

2. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +28.03.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +1:13.48.

4. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +1:22.13.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:27.42.

Экипаж Сары Прайс был быстрейшим на 10-м этапе Фото: A.S.O./J.Lindini

Среди серийных мотовездеходов на 10-м этапе не было равных экипажу Сары Прайс — американка отыграла у лидера общего зачёта Ксавье де Султре порядка восьми минут и сократила отставание до 20 с половиной. Ещё в трёх минутах позади идёт Жером Де Саделер, а топ-5 по-прежнему замыкают Ясир Сейдан и Жоау Феррейра. Правда, они проигрывают 38 минут и час с четвертью соответственно.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 48:52.42.

2. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +20.26.

3. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +23.42.

4. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +38.36.

5. Жоау Феррейра (Can-Am Factory Team) +1:15.40.

В зачёте квадроциклов борьба по-прежнему идёт буквально за каждую секунду. На первых 40 километрах Мануэль Андухар догнал стартовавшего на две с половиной минуты раньше Александра Жиру — и вплоть до конца спецучастка два лидера ехали вместе. В итоге аргентинец увеличил отрыв на те самые две с половиной минуты и в общем зачёте увеличил своё преимущество до девяти. В этом зачёте решающие сражения ещё впереди.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 55:56.50.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +8.51.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +3:24.22.

4. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +5:54.49.

5. Антанас Канопкинас (CFMoto Thunder Racing Team / CFMoto) +27:41.10.

TRUCK: вторая подряд победа Хузинка

Хузинк второй день подряд быстрее всех Фото: A.S.O./Charly Lopez

Герт Хузинк на гибридном «Рено» выиграл второй кряду этап в зачёте грузовиков, в то время как лидер общего зачёта Мартин Мацик был всего на минуту медленнее и расположился на второй строчке. Алеш Лопрайс проиграл Мацику ещё 11 с половиной и отстаёт от соотечественника уже на два часа. Третьим по-прежнему держится Митчел ван ден Бринк, хотя сегодня голландец потерял около полутора часов.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 47:07.48.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +2:06.08.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +3:31.46.

4. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +4:51.28.

5. Вик Верстейнен (Versteijnen Truck Racing / Iveco) +8:56.54.

Что дальше?

В предпоследний день гонки участников ждёт 480-километровый спецучасток из Алулы в Янбу. Организаторы обещают настоящее испытание на физическую выносливость и сложные трассы по пересечённой местности. Учитывая, что на финальном этапе зачётная дистанция будет меньше 200 километров, именно завтрашний день может стать решающим.