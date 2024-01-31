А ведь это могла быть Lada… Радикальный прототип для звёзд «Дакара»

В 2024 году Audi стала первым в истории «Дакара» производителем, который выиграл легендарный ралли-марафон на гибридном внедорожнике — исторического успеха немецкая марка добилась в последний год существования заводской команды Team Audi Sport. В сезоне-2025 действующие чемпионы зачёта Ultimate T1+ отстоять свой титул почти наверняка не смогут, но одержать первую победу имеет все шансы Dacia. Румынский автопроизводитель официально подтвердил создание заводской команды в ралли-рейдах. А ведь на месте Dacia могла бы быть Lada!

И это не мечты, а нереализованные планы. В январе 2022 года Николя Мор, занимавший тогда пост президента компании «АвтоВАЗ», публично объявил о намерении сначала вернуть культовую «Ниву» в зачёт Dakar Classic с заводской поддержкой, а потом задуматься о выступлении с прототипом по мотивам легендарного внедорожника в главной категории ралли-марафона. Но уже через месяц стало ясно, что эта амбициозная задача не имеет никаких шансов на претворение в жизнь. Однако в Renault Group от идеи покорить «Дакар» не отказались и среди всех своих брендов выбрали наиболее подходящий для гонок по бездорожью.

Таковой оказалась бюджетная марка Dacia — румынский автопроизводитель, в отличие от Mitsubishi, не имеет славной истории побед на «Дакаре» и никогда, подобно Nissan, не выпускал серьёзных внедорожников, но всё-таки является лучшим кандидатом на подобный проект. Просто потому, что хотя Alpine отвечает во французском концерне за автоспорт, но не имеет подходящей модели, по мотивам которой можно было бы построить ралли-рейдовый внедорожник, а у Renault в гамме кроссоверы есть, но лишь немногие модификации из них оснащаются полным приводом и ни одна из моделей не смотрелась бы так гармонично в песках Ближнего Востока, как прототип в стиле современных моделей Dacia.

В случае с Dacia откладывать дело в долгий ящик не стали. Между анонсом ралли-рейдовой программы и дебютом первого прототипа прошёл год, ещё один год отведён на формирование и обкатку команды и автомобиля в гонках, чтобы уже в январе 2025 года коллектив под флагом румынского автопроизводителя официально стал участником не только «Дакара», но и чемпионата мира по ралли-рейдам W2RC. На старт должны выйти сразу три экипажа на новейшем Dacia Sandrider, премьера которого состоялась в Париже на весьма необычной площадке: для публичной презентации ультрасовременного внедорожника почему-то была выбрана выставка ретротехники Retromobile.

Dacia Sandrider Фото: Dacia

Для дебюта подобной модели больше подошла бы площадка Autosport International в Бирмингеме, поскольку мероприятие напрямую связано с автогонками, но туда, похоже, марка не успевала либо подготовить машину, либо пригласить своих звёзд, которые в это же время выступали на «Дакаре». На крайний случай премьеру ралли-рейдового Dacia можно было бы отложить до автосалона в Женеве, где подобный концепт-кар смотрелся бы как никогда уместно. Всё потому, что рассекреченный Sandrider пока далёк от того варианта, который должен выйти на старт.

Dacia Sandrider — вид сверху Фото: Dacia

Источником вдохновения для новой машины стал представленный в 2022 году концепт-кар Dacia Manifesto, по мотивам которого создан экстерьер ралли-рейдовой машины. Впрочем, дизайн новинки сугубо функционален: конструкторы отдельно подчеркнули, что максимально использовали все возможности, которые дают им технические требования категории Ultimate T1+, а заодно приняли во внимание колоссальный опыт пилотов и штурманов, активно включившихся в создание автомобиля с самой ранней стадии.

Sandrider нарочито аскетичен: внедорожник получил абсолютный минимум кузовных панелей, которые требуются по правилам. Ничего больше, а даже то, что есть, лишено каких-либо дизайнерских изысков и полностью подчинено функциональности. При этом с точки зрения аэродинамики (казалось бы, где аэродинамика, а где машина для ралли-рейдов!) новинка оптимизирована настолько, что инженерам удалось снизить лобовое сопротивление на 10% и подъёмную силу на 40% по сравнению с существующими прототипами Ultimate T1+, а заодно оптимизировать охлаждение силового агрегата. О нём — позже, а пока — об экстерьере и интерьере.

У Dacia Sandrider укороченный капот Фото: Dacia

Новинка получила максимально укороченный капот, чтобы улучшить обзорность, а верхняя часть этой кузовной панели вместе с верхом приборной панели покрыта антибликовой краской — решение заимствовано из мира авиации и призвано облегчить работу пилота и штурмана под палящим солнцем. Для повышения комфорта экипажа спроектированы особые углепластиковые кузовные панели, состав которых даже защищён отдельным патентом — в карбон интегрированы некие антиинфракрасные пигменты, снижающие нагрев автомобиля и оптимизирующие температурный режим в салоне. Насколько всё это будет работать, покажут гонки, но звучит впечатляюще.

Интересный подход реализовали инженеры в интерьере. Салон Sandrider получил модульную конструкцию, в которой жёстко заданы только основные константы в виде размещения сидений пилота и штурмана, руля и рычага коробки передач, а остальные элементы — расположение панели приборов, штурманской техники и прочего нужного экипажу оборудования — можно менять. Это позволит каждому спортсмену адаптировать эргономику салона и расположение определённых органов управления под свои требования. Из других особенностей Dacia — гоночные сиденья Sabelt с обивкой специальной антибактериальной тканью, способной самостоятельно регулировать влажность, что бы это ни значило.

Интерьер Dacia Sandrider Фото: Dacia

Позаботились инженеры и о том, чтобы облегчить работу гонщиков вне автомобиля. Кузовные панели особой формы практически не закрывают запасные колёса, чтобы их было проще вынимать и ставить обратно, а кроме того, ящики для инструментов спроектированы таким образом, чтобы доступ к оборудованию был максимально эффективным с точки зрения потери времени. Из неочевидного — встроенные в нижнюю часть кузова магнитные пластины, которые не позволят потерять в песке болты крепления колёс в суматохе установки запаски. Сами же колёса — 37-дюймовые внедорожные покрышки BF Goodrich нового поколения с улучшенным сцеплением с любым типом покрытия и максимальной устойчивостью проколам — будут смонтированы на 17-дюймовых алюминиевых дисках.

Вообще, снижению массы и повышению надёжности конструкторы Dacia Sandrider уделили особое внимание. Заявлено, что масса нового внедорожника примерно на 15 кг ниже, чем у техники Ultimate T1+, чего удалось добиться за счёт более лёгкой трубчатой рамы и компактного и лёгкого двигателя. Кроме того, оптимизирована развесовка по осям, чтобы улучшить поведение машины на пересечённой местности. Прототип получил подвеску на двойных поперечных рычагах с ходом в 350 мм ради оптимальных ездовых характеристик, усиленную электрику, призванную обеспечить необходимый уровень питания для всей бортовой электроники даже в самых сложных условиях. На это же рассчитан и двигатель.

Dacia Sandrider — вид сзади Фото: Dacia

Для Sandrider заявлен бензиновый трёхлитровый турбомотор V6 с анонсированной мощностью 360 л.с., который будет работать в связке с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Специально для прототипа Dacia будет разработано новое синтетическое топливо, созданием которого займётся компания Aramco, ставшая одним из партнёров проекта. Арабские нефтяники намерены использовать румынскую марку в качестве полигона для испытаний инновационного топлива на основе возобновляемого водорода с изолированным диоксидом углерода. Заявлены снижение расхода и уменьшение вредного влияния на окружающую среду, но как будет в реальности, узнаем по итогам «Дакара».

Гоночный дебют Dacia Sandrider запланирован на октябрь 2024 года, когда в Марокко пройдёт финальный этап чемпионата мира W2RC. Кто примет участие в этом ралли-рейде, пока неизвестно, но зато уже понятен состав румынской команды на «Дакар»-2025: представлять амбициозного новичка будут пятикратный победитель ралли-марафона Нассер Аль-Аттия, девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб и победительница «Дакара»-2024 в категории Challenger Кристина Гутьеррес. В опыте гонщиков сомневаться не приходится, но вот участие в проекте Prodrive вызывает опасения: несмотря на колоссальный инжиниринговый опыт, их Prodrive Hunter T1 так и не выиграл ралли-марафон. Возможно, получится это в союзе с Renault Group, но даже если и так, то это будет уже победа Dacia. А могла бы быть и Lada…