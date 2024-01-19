Женщина выиграла «Дакар» — такого не случалось 23 года! А ещё впервые победила «Ауди»

В Саудовской Аравии завершилось 46-е издание ралли «Дакар» — и последний день гонки не обошёлся без драм. Так, если Сайнс и Брабек устояли-таки на первых позициях в своих классах, в зачёте Challenger всё перевернулось!

Итоги последнего дня гонки — в обзоре «Чемпионата».

CAR: первый триумф «Ауди»

Карлос Сайнс под прикрытием Маттиаса Экстрёма благополучно проехал финальный этап гонки и записал на свой счёт четвёртую победу на «Дакаре». Ранее Матадор выигрывал эту гонку на «Фольксвагене» (2010), «Пежо» (2018) и «Мини» (2020), а теперь принёс «Ауди» её первый триумф. Три года немецкая марка шла к этому успеху и наконец сумела посрамить скептиков.

«Если ты упорствуешь и веришь в себя, а вокруг — хорошая команда, то труды обязательно окупятся, — сказал после финиша Сайнс. — Эта машина особенная, ею трудно управлять, с ней непросто работать. Гонка была сложная, но, мне кажется, мы показывали хороший темп, и я счастлив за «Ауди». Хочу насладиться этой победой, а о будущем буду думать через пару недель».

Карлос Сайнс — четырёхкратный чемпион «Дакара» Фото: A.S.O./Julien Delfosse/DPPI

Второе место в гонке занял Гийом Де Мевиус на «Тойоте» — причём для бельгийца это был дебют в зачёте внедорожников. На «Дакаре» Де Мевиус дебютировал совсем недавно — в 2022-м, а в прошлом году был третьим в зачёте мотовездеходов-прототипов. На третьей позиции в итоговой классификации расположился Себастьен Лёб. Француз, лишь накануне потерявший шансы на победу, уже в шестой раз в карьере финиширует в топ-3 «абсолюта».

Остальные позиции в топ-10 тоже остались неизменны. Позади топ-3 расположился Герлен Шишери, Марин Прокоп на «Форде» стал пятым, опередив нескольких пилотов «Тойоты»: Боттерилла, де Вильерса, Ванагаса и Мораеса. Топ-10 замкнул Серрадори на багги Century, а экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова удержался на 11-й строчке.

«Дакар-2024». Внедорожники. Итоговый общий зачёт:



1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 48:15.18.

2. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:20.25.

3.

4. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:35.59.

5. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +2:16.43.

6. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:40.33.

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:50.26.

8. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing Baltics) +2:57.17.

9. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +3:02.12.

10. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +3:04.12.

11. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +3:39.13.

12. Кристиан Баумгарт (X Rally / Prodrive) +4:19.59. 1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 48:15.18.2. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:20.25.3. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +1:25.12.4. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:35.59.5. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +2:16.43.6. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:40.33.7. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +2:50.26.8. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing Baltics) +2:57.17.9. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +3:02.12.10. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +3:04.12.11. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +3:39.13.12. Кристиан Баумгарт (X Rally / Prodrive) +4:19.59.

МОТО: вторая победа Брабека

Не произошло изменений и в топ-3 зачёта мотоциклов. Рики Брабек «довёз» до финиша 11-минутное преимущество и завоевал своего второго «Бедуина» — ранее американец первенствовал в этой гонке в 2020-м. «Сейчас ощущения от победы иные — она кажется более заслуженной, потому что борьба была жёстче. В 2020-м у нас был большой отрыв, а в этот раз мы с Россом три дня ехали с разницей в секунды», — отметил Брабек на финише.

Рики Брабек считает, что вторая победа стала более заслуженной Фото: A.S.O./Julien Delfosse/DPPI

Росс Бранч и Адриен ван Беверен сохранили за собой второе и третье места — и для обоих это первый финиш на «Дакаре» в топ-3. А вот Хосе Игнасио Корнехо Флоримо четвёртую позицию не удержал: на последнем этапе он пропустил Кевина Бенавидеса с Тоби Прайсом и откатился на шестое место. Отметим также, что на 20-й строчке «абсолюта» расположился Тобиас Эбштер — победитель зачёта Originals, участникам которого запрещена помощь механиков на протяжении всей гонки.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Итоговый общий зачёт:



1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 51:30.08.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +10.53.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +12.25.

4. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +38.48.

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +45.28.

6. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +46.38.

7. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +53.31.

8. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +1:14.32.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:56.28.

10. Мартин Михек (Orion Moto Racing Group / KTM) +2:48.49.

SSV/QUAD: катастрофа для Гатри

Главная драма финального дня марафона развернулась в зачёте мотовездеходов-прототипов. Лидер генеральной классификации Митчелл Гатри отправился на этап с внушительным отрывом в 25 минут, но из-за проблем с трансмиссией уже после 70 километров растерял весь отрыв, а затем отстал ещё на полчаса.

Кристина Гутьеррес — первая победительница за 23 года Фото: Red Bull Content Pool

Победа в итоге досталась Кристине Гутьеррес — испанка стала первой после Ютты Кляйншмидт в 2001-м женщиной-пилотом, выигравшей ралли «Дакар»! Гатри всё-таки добрался до финиша и занял второе место в общем зачёте, а третьим стал литовец Рокас Бацюшка.

«Дакар-2024». Challenger. Итоговый общий зачёт:



1. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) — 53:59.47.

2. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +35.46.

3. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +58.47.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +1:11.20.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:44.47.

В классе серийных мотовездеходов борьба шла до последних километров. Ксавье де Султре устоял на первой позиции, но Жером Де Саделер уступил французу менее двух с половиной минут. На третьей строчке расположился бывший напарник Алексея Кузьмича Ясир Сейдан, четвёртой стала Сара Прайс, а топ-5 замкнул Жоау Феррейра.

«Дакар-2024». SSV. Итоговый общий зачёт:



1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 56:37.43.

2. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +2.25.

3. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +1:04.28.

4. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +1:11.15.

5. Жоау Феррейра (Can-Am Factory Team) +1:18.52.

Сохранил за собой первое место и Мануэль Андухар — в зачёте квадроциклов аргентинец на финише на восемь минут опередил Александра Жиру, с которым сражался почти всю гонку. Топ-3 замкнул словак Юрай Варга.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Итоговый общий зачёт:



1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 64:16.53.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +7.59.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +4:03.25.

TRUCK: первая победа Мацика

В зачёте грузовиков на последнем этапе тоже обошлось без неожиданностей: Мартин Мацик с преимуществом почти в два часа одержал свою первую победу — и принёс «Ивеко» уже вторую подряд. Алеш Лопрайс остался вторым, Митчел ван ден Бринк — третьим. Отметим, что в 11 часах от победителя удержались лишь три экипажа — с участием «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» гонка наверняка получилась бы ярче и напряжённее.

«Дакар-2024». Грузовики. Итоговый общий зачёт:



1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 54:34.48.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:54.39.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +4:29.26.

4. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +5:22.04.

5. Вик Верстейнен (Versteijnen Truck Racing / Iveco) +11:00.25.