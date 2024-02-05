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Команда Формулы-1 «Уильямс» проведёт презентацию перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Впереди вторая презентация перед сезоном Формулы-1. Фото «Уильямса» утекли! LIVE
Евгений Кустов
Презентация команды Ф-1 «Хаас» на 2024-й
Комментарии
Одна из самых прогрессирующих команд решила провести церемонию в Нью-Йорке.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: впереди уже вторая по счёту презентация, а вечером будет и третья. Вслед за американской командой «Хаас» ливрею на 2024 год продемонстрирует «Уильямс». Церемония стартует в Нью-Йорке в 17:40 по московскому времени. Надеемся, кроме ливреи, нас ждут и какие-то рендеры прошлого сезона.

Формула-1. Расписание презентаций команд на сезон-2024:

5 февраля – «Уильямс»;
5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»);
7 февраля – «Альпин»;
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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Новые комбинезоны Албона и Сарджента Официальные фотографии нового «Уильямса» Новая ливрея «Уильямса» уже утекла в сеть?
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А вот как смотрится в цветах «Уильямса» член молодёжной программы команды украинец Александр Бондарев.

17:52 Евгений Кустов

Новые комбинезоны Албона и Сарджента

Вот качественные фотографии гоночных комбинезонов Александера Албона и Логана Сарджента.

17:48 Евгений Кустов

Официальные фотографии нового «Уильямса»

Слив оказался верным! Действительно «Уильямс» просто слегка доработал прошлогоднюю ливрею, ничего совсем уж революционного. Посмотрим на ещё несколько фотографий:

17:41 Евгений Кустов

Ну что, стартует презентация, следим внимательно за её ходом, всё проверяем!

17:34 Евгений Кустов

А вот кто-то сфотографировал новый комбинезон Алекса Албона!

17:22 Евгений Кустов

Новая ливрея «Уильямса» уже утекла в сеть?

И у нас вроде как слив ливреи! По крайней мере, уж очень качественные фотографии. Машина, напомню, старая.

16:59 Евгений Кустов

Последний тизер от «Уильямса» перед стартом презентации в Нью-Йорке — ждём!

16:39 Евгений Кустов

Что нам обещала пресс-служба «Уильямса». С 17:40 на медиапортале команды появится следующий контент:

— Фотографии ливреи FW46;

— Фотографии гоночных комбинезонов Алекса Албона и Логана Сарджента;

— Фотографии Джеймса Ваулза, а также многочисленных пилотов из академии «Уильямса», включая, к примеру, Александра Бондарева, Зака О'Салливана и Франко Колапинто.

Также будут пресс-релиз по итогам презентации и технические спецификации FW46.

16:30 Евгений Кустов

Пока до презентации ещё чуть больше часа, можно посмотреть, как новую ливрею и рендеры новой машины демонстрировал «Хаас» и что сказал новый босс команды Аяо Комацу.

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