Впереди вторая презентация перед сезоном Формулы-1. Фото «Уильямса» утекли! LIVE

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: впереди уже вторая по счёту презентация, а вечером будет и третья. Вслед за американской командой «Хаас» ливрею на 2024 год продемонстрирует «Уильямс». Церемония стартует в Нью-Йорке в 17:40 по московскому времени. Надеемся, кроме ливреи, нас ждут и какие-то рендеры прошлого сезона.
Формула-1. Расписание презентаций команд на сезон-2024:
5 февраля – «Уильямс»;
5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»);
7 февраля – «Альпин»;
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
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А вот как смотрится в цветах «Уильямса» член молодёжной программы команды украинец Александр Бондарев.
Новые комбинезоны Албона и Сарджента
Вот качественные фотографии гоночных комбинезонов Александера Албона и Логана Сарджента.
Официальные фотографии нового «Уильямса»
Слив оказался верным! Действительно «Уильямс» просто слегка доработал прошлогоднюю ливрею, ничего совсем уж революционного. Посмотрим на ещё несколько фотографий:
Ну что, стартует презентация, следим внимательно за её ходом, всё проверяем!
А вот кто-то сфотографировал новый комбинезон Алекса Албона!
Новая ливрея «Уильямса» уже утекла в сеть?
И у нас вроде как слив ливреи! По крайней мере, уж очень качественные фотографии. Машина, напомню, старая.
Последний тизер от «Уильямса» перед стартом презентации в Нью-Йорке — ждём!
Что нам обещала пресс-служба «Уильямса». С 17:40 на медиапортале команды появится следующий контент:
— Фотографии ливреи FW46;
— Фотографии гоночных комбинезонов Алекса Албона и Логана Сарджента;
— Фотографии Джеймса Ваулза, а также многочисленных пилотов из академии «Уильямса», включая, к примеру, Александра Бондарева, Зака О'Салливана и Франко Колапинто.
Также будут пресс-релиз по итогам презентации и технические спецификации FW46.
Накануне в Нью-Йорке появились таблички с улицами, якобы названными в честь гонщиков «Уильямса» — забавно!
За несколько часов до презентации «Уильямс» показал тизерное фото с фрагментом комбинезона Александера Албона. Нас ждёт больше белого в ливрее?