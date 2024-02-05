Впереди вторая презентация перед сезоном Формулы-1. Фото «Уильямса» утекли! LIVE

Одна из самых прогрессирующих команд решила провести церемонию в Нью-Йорке.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: впереди уже вторая по счёту презентация, а вечером будет и третья. Вслед за американской командой «Хаас» ливрею на 2024 год продемонстрирует «Уильямс». Церемония стартует в Нью-Йорке в 17:40 по московскому времени. Надеемся, кроме ливреи, нас ждут и какие-то рендеры прошлого сезона.

Формула-1. Расписание презентаций команд на сезон-2024:

5 февраля – «Уильямс»;

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»);

7 февраля – «Альпин»;

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

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