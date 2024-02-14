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Презентация команды Формулы-1 Мерседес перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Способен ли «Мерседес» отыграться при этих правилах Ф-1? Смотрим на новую машину — LIVE!
Евгений Кустов
«Мерседес» W15 для Формулы-1 сезона-2024
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Это первый болид после возвращения автора победных машин «серебряных стрел». Начало презентации — в 13:15 мск.

Не успели оглянуться, а сегодня уже предпоследний день сезона презентаций команд Формулы-1. В среду, 14 февраля, состоятся восьмая и девятая по счёту презентации. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин» и «Феррари» свои новые болиды продемонстрируют «Мерседес» и «Макларен». Этот лайв посвящён «серебряным стрелам», у которых впереди важнейший год. Немцы отказались от необычной концепции болида и вернули на пост технического директора Джеймса Эллисона — заставит ли его творение пожалеть Льюиса Хэмилтона о грядущем уходе?

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Полное расписание презентации «Мерседеса»
Live Евгений Кустов

Полное расписание презентации «Мерседеса»

Всем привет! До презентации «Мерседеса» чуть более двух часов, а пока знакомим вас с подробным расписанием от пресс-службы команды.

  • 13:15 мск — онлайн-презентация на YouTube с участием Вольфа, Хэмилтона и Расселла.
  • 13:30 — Публикация пресс-релиза, где будут цитаты гонщиков, интервью с топ-менеджментом, технические спецификации машины и её первые рендеры.
  • 14:00 — Публикация фотографий с презентации.
  • 17:00 — Первые фотографии с шейкдауна новой машины.
  • 22:00 — Публикация видеоролика с обкатки болида.

Всё традиционно, всё чётко — как всегда у «Мерседеса».

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