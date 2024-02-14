Способен ли «Мерседес» отыграться при этих правилах Ф-1? Смотрим на новую машину — LIVE!

Не успели оглянуться, а сегодня уже предпоследний день сезона презентаций команд Формулы-1. В среду, 14 февраля, состоятся восьмая и девятая по счёту презентации. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин» и «Феррари» свои новые болиды продемонстрируют «Мерседес» и «Макларен». Этот лайв посвящён «серебряным стрелам», у которых впереди важнейший год. Немцы отказались от необычной концепции болида и вернули на пост технического директора Джеймса Эллисона — заставит ли его творение пожалеть Льюиса Хэмилтона о грядущем уходе?
Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Полное расписание презентации «Мерседеса»
Всем привет! До презентации «Мерседеса» чуть более двух часов, а пока знакомим вас с подробным расписанием от пресс-службы команды.
- 13:15 мск — онлайн-презентация на YouTube с участием Вольфа, Хэмилтона и Расселла.
- 13:30 — Публикация пресс-релиза, где будут цитаты гонщиков, интервью с топ-менеджментом, технические спецификации машины и её первые рендеры.
- 14:00 — Публикация фотографий с презентации.
- 17:00 — Первые фотографии с шейкдауна новой машины.
- 22:00 — Публикация видеоролика с обкатки болида.
Всё традиционно, всё чётко — как всегда у «Мерседеса».