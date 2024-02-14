Это первый болид после возвращения автора победных машин «серебряных стрел». Начало презентации — в 13:15 мск.

Способен ли «Мерседес» отыграться при этих правилах Ф-1? Смотрим на новую машину — LIVE!

Не успели оглянуться, а сегодня уже предпоследний день сезона презентаций команд Формулы-1. В среду, 14 февраля, состоятся восьмая и девятая по счёту презентации. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин» и «Феррари» свои новые болиды продемонстрируют «Мерседес» и «Макларен». Этот лайв посвящён «серебряным стрелам», у которых впереди важнейший год. Немцы отказались от необычной концепции болида и вернули на пост технического директора Джеймса Эллисона — заставит ли его творение пожалеть Льюиса Хэмилтона о грядущем уходе?

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

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