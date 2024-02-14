Новая машина главного преследователя «Ред Булл»: «Макларен» признался, что успел не всё

Сегодня, 14 февраля, уже предпоследний день сезона презентаций команд Формулы-1. Состоятся уже восьмая и девятая по счёту презентации. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин» и «Феррари» свои новые болиды продемонстрируют «Мерседес» и «Макларен». Этот лайв посвящён команде из Уокинга, которая добилась невероятного прогресса по ходу сезона-2023 и в итоге стала ближайшим преследователем «Ред Булл». Способен ли «Макларен» удержать этот статус и, возможно, даже сделать ещё один рывок? Изучаем новую машину и заявления пилотов и руководства.

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

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