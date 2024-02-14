Новая машина главного преследователя «Ред Булл»: «Макларен» признался, что успел не всё

Сегодня, 14 февраля, уже предпоследний день сезона презентаций команд Формулы-1. Состоятся уже восьмая и девятая по счёту презентации. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури»), «Астон Мартин» и «Феррари» свои новые болиды продемонстрируют «Мерседес» и «Макларен». Этот лайв посвящён команде из Уокинга, которая добилась невероятного прогресса по ходу сезона-2023 и в итоге стала ближайшим преследователем «Ред Булл». Способен ли «Макларен» удержать этот статус и, возможно, даже сделать ещё один рывок? Изучаем новую машину и заявления пилотов и руководства.
Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
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На этом презентация нового «Макларена» фактически окончена. Теперь остаётся дождаться предсезонных тестов, чтобы хотя бы примерно оценить расстановку сил в пелотоне. Что до презентаций, то они ещё не окончены — в 13:15 начнётся мероприятие команды «Мерседес», которая к сезону-2024 подготовила совершенно новое шасси.
Оскар Пиастри: «Не узнаем где находимся, пока не пройдёт этап в Бахрейне»
Оскар Пиастри
Фото: McLaren
Оскар Пиастри: «Здорово опробовать MCL38 на трассе уже сегодня. Это важная веха в нашем развитии, и я рад увидеть новинку в новой ливрее. Мы не узнаем, где находимся с точки зрения конкурентоспособности, пока не пройдёт этап в Бахрейне, но мы подготовились как можно лучше, максимально используя возможности симулятора. Все, кто проектировал, строил и будет запускать машину на трассе, упорно работали, чтобы убедиться, что мы будем сильны в начале сезона. С нетерпением жду следующих недель. Огромное спасибо команде за всю проделанную работу».
Ландо Норрис: «Не сомневаюсь, что продолжим двигаться вперёд»
Ландо Норрис
Фото: McLaren
Ландо Норрис: «Я очень рад сесть за руль MCL38 и узнать, как она едет. Раскраска новой машины смотрится классно, выехать на ней на трассу будет очень здорово. Жду не дождусь шанса опробовать автомобиль в Бахрейне. Я полон уверенности в команде, не сомневаюсь, что мы продолжим двигаться вперёд. Однако истинная проверка нашей работы предстоит нам тогда, когда мы проверим машину на тестах перед квалификацией и гонкой в Бахрейне. За последние несколько недель мы проделали огромную работу на симуляторе, чтобы убедиться, что мы полностью готовы к следующей неделе».
Андреа Стелла: «В текущей спецификации использованы не все идеи»
«Макларен» MCL38
Фото: McLaren
Андреа Стелла, руководитель команды: «Для всей команды очень волнующе представлять MCL38 и выводить машину на трассу. В этом году мы рассчитываем продолжить импульс предыдущего сезона, но мы также реалисты и отдаём себе отчёт в том, что каждая команда сможет прибавить и найти свою сильную сторону в 2024-м. В данный момент у нас есть вся необходимая инфраструктура, нужные люди и соответствующая культура, чтобы продолжить двигаться вперёд, опираясь на проделанную ранее работу. Однако прежде чем мы начнём сражение нас ждёт много работы на предсезонных тестах. Зимой команда упорно работала, но мы знаем, насколько важные задачи стоят перед нами ещё до старта сезона. В этой машине применены некоторые инновации, однако в текущей спецификации использованы не все идеи, которые мы планировали. Оставшиеся области станут ключевой частью развития шасси по ходу сезона».
Зак Браун, исполнительный директор «Макларена»: «Я рад представить сегодня нашу машину к сезону-2024 — MCL38. Здорово видеть автомобиль в ливрее на трассе, это момент, в который работа всей команды собирается воедино. Самое фантастическое в нашем спорте это то, насколько он конкурентен. Поэтому мы должны оставаться реалистами — в это межсезонье прогресса добьются во всех командах. Настоящей проверкой наших возможностей станет квалификация в Бахрейне. Мы все с нетерпением ждём возможности снова выйти на старт. Нас ждёт очень долгий сезон и огромное количество работы, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в 2023 году».
В «Макларене» отмечают, что MCL38 — именно такой индекс получило новое шасси — дебютирует на трассе уже сегодня. Съёмочный день пройдёт в Сильверстоуне, в нём поучаствуют оба пилота — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
«Макларен» MCL38
Фото: McLaren
Не стали тянуть в «Макларене» и уже в первой половине дня представили свой новый автомобиль. Его ливрею, напомним, мы видели и ранее, но теперь команда подробно рассказывает о подготовленной к сезону-2024 машину.