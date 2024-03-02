Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу уже традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сахире редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Шарль Леклер
Монегаск провёл гонку слабее Карлоса Сайнса и, в отличие от него, не попал на подиум. Да, проигрыш напарнику можно объяснять проблемами с машиной, но на данный момент непонятно, идёт ли речь о технической проблеме или о том, что Леклер вместе со своими инженерами выбрал неверные настройки с прицелом на гонку.
Оскар Пиастри
Австралиец проиграл Норрису на финише семь с половиной секунд — не так много, но, так или иначе, в гоночном режиме Оскар был вторым номером «Макларена». Ну а главный повод для попадания в наш рейтинг — ошибка Пиастри на выезде со второго пит-стопа, из-за которой он пропустил вперёд Хэмилтона. Конечно, и команда могла бы не допускать андерката, но всё же.
Валттери Боттас
Конечно, мы не обвиняем финна в проблеме с колесом на пит-стопе. А вот на старте, судя по повторам, именно Боттас спровоцировал столкновение Хюлькенберга со Строллом. «Кик-Заубер» Валттери слегка пнул «Хаас», чего хватило для «эффекта домино». При этом Боттас немного повредил и собственное переднее антикрыло.
Юки Цунода
Японец проводил достойную гонку, пусть и не мог справиться с обороной Магнуссена. Главная претензия к Юки — его неумение сохранять спокойствие. Даже если Цунода был в корне не согласен с приказом пропустить Риккардо, то всё-таки странно, когда на четвёртый год в чемпионате пилот реагирует так остро после потери «аж» 13-го места. Ну а поведение Цуноды после финиша, когда он в гневе фактически подрезал Дэна — это что-то недопустимое для пилота Ф-1.
Нико Хюлькенберг
Немец оперативно похоронил свои шансы на очки, ужасно стартовав. Собственно говоря, инцидент со Строллом и Боттасом в первом повороте стал возможен только потому, что Хюлькенберг проиграл много позиций на стартовом разгоне и вдобавок выбрал опасную внутреннюю траекторию.
Серхио Перес
Да, мексиканец прорвался в гонке с пятого места на второе и помог «Ред Булл» оформить командный дубль. Но мы не можем закрывать глаза на то, что к финишу Перес проиграл Ферстаппену более 20 секунд — то есть целый пит-стоп. И бо́льшая часть отрыва возникла уже после того, когда Серхио вырвался на вторую позицию, а Макс явно ехал не на максимуме.