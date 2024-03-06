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В Формуле-1 новая машина безопасности Aston Martin Vantage — какие характеристики, что изменилось, фото

В Формуле-1 новый сейфти-кар. Это ответ гонщикам, обзывавшим модель черепахой
Максим Вершинин
Новая машина безопасности Aston Martin Vantage
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Сколько прибавит в скорости каждый из болидов Формулы-1 в 2024 году, нам ещё только предстоит узнать, но уже достоверно можно говорить об одном автомобиле, который точно будет быстрее предшественника. Официальный автомобиль безопасности Aston Martin Vantage в новом сезоне сменил поколение и стал динамичнее. Всё ради пилотов чемпионата мира, которые прежде сетовали на слишком медленный сейфти-кар.

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Британский автопроизводитель смог удивить, обставив обновление Vantage по крайне необычной схеме. Официальная премьера дорожного спорткара в модернизированном виде состоялась в середине февраля, но ещё в январе новинка приняла участие в гонке! На старт марафона «24 часа Дайтоны» вышли сразу три новых автомобиля — в категории GTD Pro два купе выставила команда Heart of Racing, и одну машину заявил коллектив Magnus Racing. Aston Martin сделал всё, чтобы не привлекать внимания к спорткару, которому только предстояло быть представленным, но от фанатов автоспорта скрыть ничего не удалось. Однако без камуфляжа новый Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo показался на публике только вместе с дорожным вариантом модели, которая была серьёзно доработана.

Визуально отличить рестайлинговый Vantage от предшественника проще простого: новинка получила крупные вертикальные фары, увеличившуюся в размерах решётку радиатора, более рельефный капот с дополнительными воздухозаборниками, передние крылья с новыми воздуховодами, расширенные колёсные арки, а сзади в глаза бросается новый бампер, в который интегрированы сразу четыре патрубка выхлопной системы. Получилось агрессивно и узнаваемо, в фирменном стиле современных моделей марки. И в том же ключе был обновлён салон.

Обновлённый сейфти-кар Aston Martin Vantage

Обновлённый сейфти-кар Aston Martin Vantage

Фото: Aston Martin

Интерьер компания переоформила в стиле более крупного и дорогого Aston Martin DB12, что подразумевает новый мультифункциональный руль, переработанную переднюю панель, в которую элегантно вписали дефлекторы климатической системы, и новую центральную консоль с интегрированным 10,2-дюймовым тачскрином мультимедиа. Не обошлось без изменений и на центральном тоннеле — его усыпали клавишами и переключателями, а полноценный селектор коробки передач уступил место миниатюрному джойстику трансмиссии. Но куда сильнее машина поменялась технически.

Салон Aston Martin Vantage

Салон Aston Martin Vantage

Фото: Aston Martin

Купе Vantage обзавелось более жёстким за счёт дополнительных усилителей кузовом и новыми адаптивными амортизаторами Bilstein DTX, настройки которых увязаны с электроусилителем руля. Система стабилизации ESP и электронная блокировка заднего дифференциала также теперь работают в связке. Естественно, перенастроили электронные системы помощи водителю, поскольку того потребовал серьёзно доработанный силовой агрегат.

Британский спорткар сохранил четырёхлитровый бензиновый турбомотор V8 от Mercedes-AMG, который получил новые турбины, более производительную систему охлаждения, изменённые распредвалы, увеличенную степень сжатия и ряд других изменений — всё это позволило разом увеличить мощность на 155 л.с. (прирост 30%), а крутящий момент – на 115 Нм (увеличение на 15%). В итоге рестайлинговый Vantage имеет в своём арсенале 665 л.с. и 800 Нм — это самый мощный автомобиль за всю историю модели и один из мощнейших дорожных Aston Martin за всю историю бренда!

Двигатель сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Разгонная динамика улучшилась на одну десятую секунды, до 3,5 секунды с 0 до 100 км/ч, а максимальная скорость выросла разом на 11 км/ч, до 325 км/ч — для автомобиля, призванного возглавлять пелотон болидов Формулы-1, это весьма и весьма важно. Также спорткар получил новые 21-дюймовые колёса, а французские шинники подготовили для новинки особые по составу покрышки Michelin Pilot Sport S5. Естественно, в оснащение сейфти-кара включили все доступные для модели опции, в том числе усиленные карбон-керамические тормоза.

Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage

Фото: Aston Martin

Но этим доработки не ограничились. Дорожному спорткару не потребовалось ни модернизации двигателя, ни изменений в системе охлаждения, ни модернизации тормозов, чтобы использовать купе в роли автомобиля безопасности, но вот над аэродинамикой инженеры Aston Martin поработали. Vantage обзавёлся развитым сплиттером под передним бампером, достаточно крупным стационарным антикрылом с дополнительным закрылком Герни, автомобилю изменили конфигурацию днища ради большей аэродинамической эффективности, а кроме того, оптимизировали форму блока проблесковых маячков на крыше.

В салоне изменений больше. Стандартные кресла заменили «ковшами» Pole Position с многоточечными ремнями безопасности, а центральную консоль серьёзно перекроили, чтобы интегрировать в неё многочисленные кнопки для системы радиосвязи и управления проблесковыми маячками.

Кресла Aston Martin Vantage от Pole Position

Кресла Aston Martin Vantage от Pole Position

Фото: Aston Martin

На переднюю панель установили пару дополнительных экранов, чтобы у экипажа машины безопасности была возможность следить за телетрансляцией гонки, отслеживать положение болидов на трассе в реальном времени и получать необходимую служебную информацию.

Предусмотрены экран для камеры заднего вида и модуль, дублирующий флаговую сигнализацию на автодроме. Ну и не обошлось без встроенных камер для прямой телетрансляции с борта сейфти-кара — работу Бернда Майландера и его ассистента Ричарда Даркера должны видеть и зрители в том числе.

Обновлённый сейфти-кар Aston Martin Vantage

Обновлённый сейфти-кар Aston Martin Vantage

Фото: Aston Martin

Спорткар, окрашенный в фирменный цвет Aston Martin Racing Green с яркими акцентами оттенка Lime Essence, дебютирует на Гран-при Саудовской Аравии. Для британской марки это будет уже четвёртый сезон Формулы-1 в роли поставщика служебных автомобилей — вместе с монструозным кроссовером Aston Martin DBX707 новое купе Aston Martin Vantage сформирует самый мощный тандем серийных машин из Гейдона, которые когда-либо выходили на трассы в рамках официальных уикендов серии.

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