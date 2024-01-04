Безумный минивэн с мотором от Ф-1: у него тот самый звук и «максималка» выше 300 км/ч

Термин «минивэн» означает небольшой фургон для семейных поездок, от которого не ожидаешь впечатляющей динамики. Но всё совершенно иначе, если речь идёт о Renault Espace F1 — это дикий зверь, достигающий сотни менее чем за три секунды, а в его сердце — чемпионский болид Формулы-1.

Renault Espace появился в 1984 году и стал большим успехом — эта машина фактически определила облик автомобилей своего класса на годы вперёд. Впрочем, спортивного в минивэне не было ровным счётом ничего, и, вероятно, именно поэтому французы выбрали именно его для совершенно дикого и невероятно амбициозного проекта — Espace F1.

Машина создавалась совместными усилиями «Рено», компании «Матра», собиравшей серийные Espace, и команды «Уильямс», которой французы в то время поставляли двигатели Формулы-1. Именно такой и лёг в основу Espace F1 — это была 3,5-литровая силовая установка RS5 3.5 V10 мощностью 780 лошадиных сил, с которой Ален Прост в доминирующем стиле выиграл чемпионат 1993 года.

Двигатель RS5 3.5 V10 на «Уильямсе» FW15C 1993 года Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Как и в болиде Проста, в Espace F1 двигатель размещён посередине, позади кресел пилота и пассажиров. Однако у Формулы-1 минивэн позаимствовал не только мотор. Он также унаследовал шестиступенчатую полуавтоматическую коробку передач и карбоновые тормоза, а также заднюю подвеску от «Уильямса» FW15C 1993 года.

Соединить всё это с передней подвеской и создать усиленный углеродным волокном кузов предстояло Жерару Дюкаружу, который спроектировал чемпионскую «Матру» Джеки Стюарта и «Лотус», принесший Айртону Сенне первые победы в Формуле-1. Фактически это был автомобиль Формулы-1 с кузовом от минивэна.

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Получившийся результат без преувеличения превзошёл ожидания. Обтекаемый кузов вкупе с мощнейшим двигателем обеспечили минивэну динамику, сравнимую с машиной Формулы-1 и современными гиперкарами: до 100 км/ч Espace F1 разгонялся за 2,8 секунды, а до 200 — за 6,9. Максимальная скорость минивэна — 317 км/ч. Кроме того, за счёт карбоновых тормозов автомобилю хватало 80 метров, чтобы замедлиться с 300 км/ч до 70.

«Сравнивать с машиной Формулы-1 сложно — всё-таки это минивэн. Но на разгонах и торможениях ощущения очень похожи. В поворотах Espace F1 заметно медленнее, но это нормально, ведь центр тяжести тут намного выше, да и сам минивэн существенно тяжелее болида», — рассказывал Эрик Бернар, пилот Формулы-1 начала 1990-х, которому довелось поездить на этой машине.

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В «Рено» организовали специальное мероприятие, на котором Ален Прост катал по «Поль Рикару» журналистов. Там же присутствовал и Дэвид Култхард, который заменил в «Уильямсе» погибшего Айртона Сенну. ДиСи даже прокатил по трассе Фрэнка Уильямса. «Вот теперь я примерно понимаю, что испытывают в кокпите пилоты Формулы-1», — сказал тогда сэр Уильямс.

Renault Espace F1 построен в единственном экземпляре — он сейчас хранится в музее «Матра» в Роморантен-Лантене. Кроме того, существует шоу-кар Espace F1, но это лишь модель, да к тому же колёса у неё немного иного дизайна. Он выставлен в коллекции «Рено» во Флен-сюр-Сен.