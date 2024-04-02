Главное разочарование начала сезона Ф-1. Что случилось с бывшей звездой «Ред Булл»?

Зимой говорили, что у Риккардо есть шанс вернуться в топ-команду, а теперь обсуждают, когда австралийца уволят.

10 лет назад этого гонщика называли новым топ-пилотом Формулы-1, в паддоке ожидали, что при наличии достойной техники он будет выигрывать не только гонки, но и чемпионаты. Сегодня этот пилот — одно из главных разочарований пелотона и занимает первое место в списке наиболее вероятных кандидатов на увольнение.

Что же случилось с Даниэлем Риккардо?

Старт сезона — полный провал

В нынешнем сезоне прошли три этапа, и на каждом из них опытнейший австралиец уступал в квалификации Цуноде. На финише Риккардо опередил напарника лишь один раз — на Гран-при Бахрейна, в конце которого Юки пропустил партнёра по команде после настойчивых приказов из боксов.

В Джидде Даниэля развернуло в конце гонки, когда он преследовал Логана Сарджента, а в Мельбурне он почти всю дистанцию ехал в конце пелотона — в то время как Цунода после штрафа Алонсо стал седьмым и принёс «РБ» шесть очков разом — выше пилоты из Фаэнцы не поднимались с июня 2022-го.

Цунода стал одним из главных героев Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

В межсезонье в паддоке обсуждали, что в случае удачного сезона-2024 Риккардо мог бы заменить в 2025 году Переса в «Ред Булл», получить лучшую машину пелотона и вновь выигрывать гонки. Теперь же пошли слухи о том, что австралийца уберут уже посреди сезона — как де Вриса год назад.

«Это непохоже на то, что было в «Макларене», — уверен Даниэль. — Там у меня не было уверенности в машине, но сейчас я чувствую, что пилотирую на пределе, проезжаю хорошие круги, болидом приятно управлять. А время на круге всё равно доказывает обратное».

Риккардо не хватает скорости

Проблемы Риккардо иллюстрирует квалификация в Мельбурне. Во второй попытке в Q1, которую позже сняли за нарушенные по невнимательности границы трассы, австралиец показал время 1.17,466. Он позднее признался, что был доволен кругом — и сильно удивился, увидев 1.17,356 от Цуноды.

Во втором сегменте Юки проехал ещё быстрее, 1.16,791, и прошёл в финал квалификации. «Я не знаю, где взять ещё 0,7 секунды, — рассказал в интервью The Race Даниэль, сравнивая свой круг с попыткой напарника. — И нам ещё предстоит разобраться, в чём именно мы испытываем проблемы».

Лоран Мекис и Даниэль Риккардо Фото: Peter Fox/Getty Images

В New Zealand Herald сообщили, что Хельмут Марко поставил гонщику ультиматум — якобы уже через два этапа, если результаты не улучшатся, Даниэль потеряет место в команде. В «Ред Булл» поспешили всё опровергнуть, однако и грядущее увольнение де Вриса отрицали до последнего.

«Мы должны предоставить Даниэлю более комфортную машину. Юки проще работать с этим болидом — уже в первой тренировке он чувствует себя в нём комфортно. А вот с Даниэлем мы достигаем этого лишь к началу квалификации», — отмечает руководитель команды «РБ» Лоран Мекис.

На кону — вся карьера

Положению Риккардо не позавидуешь. Два года неудач в «Макларене» и без того сильно ударили по репутации австралийца, но поражения от Цуноды могут похоронить её окончательно. Более того, в данный момент именно Даниэль — самое слабое звено состава «Ред Булл» и «РБ».

Ещё можно поверить, что хорошему пилоту не подошли сразу два «Макларена» — и с граунд-эффектом, и без оного. Но невозможно оставаться в глазах команды хорошим гонщиком, когда тебе не подходит и третья машина, при том что напарник с втрое меньшим опытом набирает на ней очки.

Даниэль Риккардо и Юки Цунода Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Риккардо признаёт, что не понимает, как ездить на VCARB 01 так же быстро, как Цунода, и это пугает ещё сильнее. В «Макларене» было понятно, что стоит гонщику обрести уверенность, и скорость вернётся. А чего ждать в «РБ»? Что инженеры поставят волшебную кнопку и всё само исправится?

В данный момент перспективы австралийца выглядят скверно. Если Ферстаппен и Перес останутся в «Ред Булл», то уступать место Лиаму Лоусону придётся именно Риккардо. Если, конечно, австралиец внезапно не перевернёт игру и не станет стабильно опережать Цуноду.