В Формуле-1 очередной скандал: теперь в суд подали на организаторов чемпионата

Сьюзи Вольф мстит президенту ФИА за декабрьское расследование. Но так ли она на самом деле права?

Управляющий директор женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф заявила, что подала в суд на Международную автомобильную федерацию (ФИА). Поводом для такого шага, уточняет она, стали заявления федерации в отношении Сьюзи в декабре прошлого года.

Только что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отбился от двух обвинений во вмешательстве в дела Формулы-1, а теперь ему предстоит разбираться с третьим — иск Вольф явно нацелен лично на него, а не на всю федерацию в целом.

Что происходит и чем это грозит — разбираемся в материале «Чемпионата».

Сьюзи Вольф не одна

«Могу подтвердить, что я лично 4 марта подала во французский суд иск, связанный с заявлениями, сделанными обо мне ФИА в декабре прошлого года. До сего момента в действиях ФИА и её персонала не было прозрачности, федерация не была подотчётна в этом вопросе. Я считаю, что сейчас как никогда важно выявить неправомерное поведение и добиться того, чтобы люди понесли за него ответственность. Кто-то считает, что молчание освободит их от ответственности, но это не так», — написала Вольф в социальных сетях.

Надо полагать, что этот иск — ответ на разбирательства ФИА по поводу возможного конфликта интересов между Сьюзи Вольф и её мужем — руководителем команды «Мерседес» в Формуле-1 Тото Вольфом. И будет логично предположить, что действует она не одна, а при полной поддержке Тото и его команды.

Сьюзи и Тото Вольфы Фото: John Phillips/Getty Images

Напомним, разбирательства начались, когда в издании Business F1 Magazine появились сообщения о том, что якобы ряд тим-менеджеров Ф-1 заподозрили Сьюзи в неправомерной передаче секретной информации FOM супругу. В ФИА, несмотря на сомнительную репутацию Business F1 Magazine, тут же начали своё расследование.

«Прискорбно, что моя честность ставится под сомнение таким образом. Особенно когда эти обвинения основаны на запугивании и женоненавистническом поведении, на моём семейном положении, а не на моих способностях», — сказала тогда Сьюзи. В течение нескольких часов буквально все команды чемпионата выступили с заявлением, что не имеют никаких претензий к Вольфам, а расследование было закрыто на следующий день.

Что нужно Вольфам?

В своём заявлении о подаче иска Сьюзи Вольф указывает на неправомерное поведение сотрудников ФИА, однако, если быть до конца объективным, не совсем понятно, в чём именно оно заключалось. В паддоке действительно восприняли расследование публикации Business F1 Magazine как личную атаку бен Сулайема на Вольфов, и тем не менее каких-либо некорректных действий им совершено не было.

Так, в заявлении о расследовании ни Сьюзи, ни Тото, ни «Мерседес» напрямую ни в чём не обвинялись — федерация сообщила, что будет проверять сообщения в СМИ. Да, это СМИ не пользуется большим уважением, но делать вид, что публикации, которую цитировали другие издания, нет, было бы попросту глупо. ФИА действовала открыто и открыто заявила о расследовании — лучше было бы, если бы федерация проводила расследование тайно?

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: Mark Thompson/Getty Images

Содержание иска и требования Сьюзи Вольф в данный момент неизвестны, а потому сложно предположить, какова её конкретная цель. Добиться отставки бен Сулайема? Лично он, если исходить из открытой информации, каких-либо незаконных действий не совершал. Признать виновной ФИА? В чём? В проведении расследования? Ну, это буквально работа ФИА — следить за тем, чтобы все участники процесса соблюдали правила.

Вероятнее всего, речь идёт о некой финансовой компенсации морального ущерба, но в то же время действия ФИА в рамках декабрьского расследования были предельно корректны. Кроме того, немного удивляет тот факт, что Сьюзи подаёт в суд на ФИА, а не на издание, распространившее, как теперь известно, недостоверные и порочащие репутацию Вольфов сведения.

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К поведению Сьюзи тоже есть вопросы

В то же время, если вспомнить события декабря, можно отметить, что Сьюзи сама огульно обвинила бен Сулайема в женоненавистничестве. На основании чего? На основании того, что лично она — женщина и любые расследования в отношении неё — мизогиния? Если же где-то за кулисами президент ФИА позволил себе недопустимое поведение, то, может, стоит об этом напрямую рассказать?

Сьюзи Вольф работает в компании-промоутере F1 Academy — FOM и якобы поэтому могла передавать Тото секретную информацию. Однако в ходе уикендов заездами управляет ФИА, и промоутеру необходимо плотно работать с федерацией. Как Сьюзи намерена продолжать свою работу, если она подаёт в суд на федерацию? Добиться отставки бен Сулайема ей едва ли удастся — Макс Мосли сохранял за собой пост и в куда более сложных ситуациях.

Ситуацию неизбежно будут обсуждать в паддоке Гран-при Австралии, и важно, что по этому поводу скажет Тото Вольф. Нет сомнений, что он встанет на сторону супруги, вопрос в том, насколько радикальной будет его риторика. Если Вольф начнёт призывать к смене руководства ФИА, значит, самое интересное в этом скандале ещё впереди.

Невероятно, но в данный момент в Формуле-1 идут сразу три разбирательства! До сих пор не разрешилась ситуация в «Ред Булл», где война за власть перешла в решающую стадию, а Фелипе Масса всё-таки подал в суд с требованием отменить результаты Гран-при Сингапура 2008 года и передать ему чемпионство, завоёванное Льюисом Хэмилтоном. Что ж, на фоне доминирования Ферстаппена сезон всё равно остаётся интересным и непредсказуемым!