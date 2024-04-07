За две гонки — три аварии и два вылета! Что вообще творится с пилотами «Уильямса»?

Александер Албон влетел в стену уже в третьем повороте гонки, а Логан Сарджент ошибся за 13 кругов до финиша, пропустил гонщиков «Альпин» и занял последнее место. Таким вышел Гран-при Японии для «Уильямса», который уже в седьмой раз подряд остался без очков. Более того, за последние два этапа гонщики в общей сложности трижды попадали в аварии и ещё дважды вылетали без контакта с заграждением — многовато для команды без запасного шасси, не правда ли?

Риккардо за Албона не наказали

Второй год подряд у Албона возникают в Японии проблемы уже на первом круге — причём сами по себе случаи оказались довольно похожи. В прошлый раз на Алекса ещё до первого поворота налетел Боттас, который, в свою очередь, уворачивался от Окона. В этот раз гонщик «Уильямса» вновь стал безвинной жертвой, но теперь в него приехал Риккардо, а уворачивался он от Стролла. Как и в 2023-м, стюарды никого за аварию не наказали.

Что до Логана Сарджента, то его вылет куда более банален. «Дегнер» – это коварное место, и молодой американец на мгновение заблокировал колесо, чего оказалось достаточно, чтобы поехать мимо траектории и угодить в гравий. Сарджент остановил машину, чтобы не врезаться в заграждения, а возвращение на трассу заняло порядка полуминуты. В итоге мимо проехали оба пилота «Альпин», Логан же финишировал последним.

Авария Сарджента в первой тренировке в Японии Фото: кадр из трансляции

Впрочем, в тренировках за два дня до гонки Сарджент всё же разложил машину. Напомним, болид Логана — это пересобранное шасси Албона, которое тот разбил в Мельбурне. Автомобиль восстановили в Гроуве и отдали Сардженту — и тот вновь мощно приложил его о стену. Гонщик признал, что переборщил, слишком широко атаковав в седьмом повороте, и не думал, что зацепит обочину. Тем не менее вместе с разворотом в тренировках в Австралии это уже третья его ошибка.

В результате инцидента монокок не пострадал, но Сарджент разбил ценные новинки — команда успела построить по одному комплекту переднего и заднего антикрыльев. Вылет не так сильно ударил по команде, как авария Албона в Мельбурне, но вместе с деньгами на постройку новинок инженеры потеряли ценное время: в Шанхае из-за спринта будет лишь одна тренировка, и тестировать антикрылья будет не слишком удобно.

Главный вызов в карьере Джеймса Ваулза

Начало сезона выдалось для «Уильямса» неудачным со всех сторон. Пять сильнейших команд оторвались от преследователей, и Гроуву, чтобы хотя бы иногда набирать очки, нужно быть лучшим из отстающих. Прежде это время от времени удавалось, но в межсезонье прибавили «Хаас» и «Кик-Заубер», уверенно смотрится «РБ», и Албону теперь куда труднее. В этом году он ни разу не был ни в Q3, ни в топ-10 на финише гонки.

Одновременно с этим в Гроуве идёт обновление внутренних процессов. Ваулз признался, что в 2023 году, когда он присоединился к «Уильямсу», команда вела учёт компонентов машины в таблице Microsoft Excel. Новый руководитель затеял масштабную реструктуризацию — и пусть даже на трассе «Уильямс» ощутимого прогресса добиться пока не смог, команда прибавит с организационной точки зрения. Увы, этот процесс идёт не слишком гладко.

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Организационные перестановки привели к тому, что «Уильямс» попросту не успел построить запасное шасси к старту сезона — и авария Албона ещё больше усложнила его изготовление. Из-за регулярных аварий и вылетов пилотов времени и ресурсов на модернизацию у команды остаётся ещё меньше, и это скажется не только на текущем сезоне, но и на следующем — в 2025 году правила останутся неизменными и новые шасси будут построены на базе нынешних.

А что если в результате затеянных Джеймсом Ваулзом реформ команда вновь откатится в аутсайдеры? Конечно, здорово, что в Гроуве будет первоклассная система учёта компонентов, но какой от неё толк, если машина медленная, а пилоты постоянно бьют машины? Новые владельцы из Dorilton Capital буквально чудом привели «Уильямс» в приемлемое состояние после катастрофы 2018 года — и не факт, что их терпения хватит на ещё один откат.