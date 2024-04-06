Хэмилтон говорит, что Феттель в «Мерседесе» — потрясающий вариант. Это вообще не так

В «Мерседесе» позволяют неторопливо перебирать варианты на замену Льюису Хэмилтону, решившему продолжить карьеру в «Феррари». На этой неделе в число кандидатов вдруг начали включать четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Вроде бы логично: заслуженный и всё ещё не старый пилот (Себ на два с половиной года моложе Льюиса), к тому же немец. Но нет, это плохой вариант для «Мерседеса».

Что о камбэке Феттеля думают сам пилот, «Мерседес» и Хэмилтон?

С чего вообще начались разговоры про Феттеля? Понятно, что его кандидатуру вспомнили, как только Хэмилтон анонсировал свой «побег» в Маранелло, но тогда Себастьяна включали во всевозможные подборки скорее для количества. На этой же неделе немец в рамках промотура одного из энергетических напитков (нет, не «Ред Булл») начал раздавать интервью, у него, помимо прочего, спросили про возможность возвращения в Формулу-1 и потенциальные переговоры с «Мерседесом». Тут-то и выяснилось, что Феттель действительно поддерживает контакты с Тото Вольфом.

«Мы говорили с Тото по телефону, но не конкретно о том, что я могу занять место Льюиса, а, скорее, о происходящем в «Мерседесе», — признался Феттель.

Далее немец пустился в философские рассуждения о возможном камбэке в Ф-1: «Возвращение? Конечно, я думаю об этом. Я действительно наслаждался жизнью последние полтора года, проводя время с детьми. Надеюсь, и им тоже было со мной весело. Иногда ребёнок говорит мне, что не надо никуда возвращаться, ведь тогда я буду часто отсутствовать. Может быть, моё настроение изменится, но сейчас всё идёт хорошо.

Это очень серьёзный вопрос. Я понимаю, что в Формуле-1 проводится 24 гонки, я по опыту знаю, как хотел бы организовать своё время, если я всё-таки вернусь. Нет ничего плохого, что в моей жизни есть и другие интересы. Это те вещи, о которых я хочу узнать больше».

Феттель получает награду за заботу об экологии Фото: Andreas Rentz/Getty Images

В общем, как любят заключать журналисты, «не подтвердил, но и не опроверг». Дальше про Себа начали спрашивать уже Вольфа, а также того, кто организовал свободный кокпит в «Мерседесе».

«Я бы хотел, чтобы Себ вернулся, — заявил Хэмилтон. — Думаю, он стал бы потрясающим вариантом для команды. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Кто-то, у кого потрясающие качества, он может продолжить двигать эту команду вперёд. Я был бы рад, если бы он вернулся».

Ну а вот слова Вольфа: «Себастьян — это человек, которого никогда не стоит сбрасывать со счетов. Я думаю, что его послужной список феноменален, и иногда перерыв может быть полезен, чтобы проделать переоценку ценностей, понять, что для вас важно, и отточить свою мотивацию».

Почему Феттель и «Мерседес» не пара друг другу

Итак, Хэмилтон чуть ли не призывает «Мерседес» взять одного из главных соперников в своей карьере, а Вольф по крайней мере из вежливости включает Себа в потенциальный список кандидатов. Однако инсайдерская информация издания The Race гласит, что на самом деле Феттель не входит в число пилотов, которые действительно интересны «Мерседесу» — и это более чем объяснимо. Давайте по пунктам.

1. Наверное, уже все в курсе, что «Мерседес» активно готовит к дебюту в Формуле-1 перспективного Андреа Кими Антонелли. По настоянию немцев 17-летний Антонелли перепрыгнул Формулу-3 и уже в этом сезоне гоняет в Ф-2. Если Андреа Кими справится, то в 2025-м или максимум 2026 году дебютирует в Ф-1 — или сразу в «Мерседесе», или в команде «попроще» типа «Уильямса», где как раз простаивает второй болид Логана Сарджента.

При этом у «Мерседеса» уже есть в составе один воспитанник — всего лишь 26-летний Джордж Расселл. Да, британец пока нестабилен, но всё-таки не давал явного повода задумываться о расставании с собой — и уж тем более ради ветерана Феттеля, а не условного Макса Ферстаппена. Ну и зачем здесь Феттель? Команде, может, и пригодился бы ветеран на пару лет, но интересно ли самому Себу выходить с «пенсии» лишь для того, чтобы «погреть место» для Антонелли?

2. Возвращение Феттеля на пару лет всё ещё было бы оправданно, если бы «Мерседес» оставался доминирующей силой в Ф-1. Тогда Себ успел бы собрать новый урожай из побед и, дай бог, титулов, добиться успеха с ещё одной командой и уйти. Ну или стать ещё одним гонщиком, который успешно гоняет и в 40+. Но вот текущая форма «Мерседеса» показывает, что как минимум в 2025 году особых успехов немцам не видать — и в чём мотивация Себа?

3. Какой окажется форма Себа после двухлетней паузы, неизвестно никому. Увы, история показывает, что после простоя не в порядке даже великие чемпионы вроде Михаэля Шумахера. Только не приводите пример с Алонсо: испанец за два года отсутствия в Ф-1 гонялся где только можно, поддерживая себя в отличной форме. И все равно ему потребовалось некоторое время, чтобы поехать по-настоящему мощно. Хюлькенберг просидел на скамейке три сезона, но работал резервным гонщиком в команде Ф-1 и несколько раз выходил на старт Гран-при.

При этом и Шумахер, и Алонсо уходили из Ф-1 на пике возможностей, а вот про последние сезоны Феттеля того же самого не скажешь. Себ завалил прощальный сезон в «Феррари», а потом провёл два добротных, но не выдающихся чемпионата в составе «Астон Мартин». Да, тоже опережал Лэнса Стролла, но далеко не так серьёзно, как сейчас Алонсо.

Себастьян Феттель помогает пчёлам Фото: Mark Thompson/Getty Images

Себ напоминал своего друга Кими Райкконена в финальные годы карьеры: оба пилота выполняли свою работу профессионально, не опускаясь ниже определённого уровня и выдавая определённый результат благодаря накопленному опыту и навыкам. Вместе с тем они уже не выглядели «теми самыми» Себом и Кими, которых сравнивали с Шумахером или ещё с кем-нибудь великим.

Таким образом, мы получаем «непраймового» Феттеля, попадающего в «непраймовый» «Мерседес», да к тому же с угрозой уже скоро отдать свой кокпит молодому воспитаннику команды — вообще не складывается.

4. У «Мерседеса» есть куда более проверенные варианты. Во-первых, можно прямо сейчас взять и подписать Карлоса Сайнса — думаем, его устроил бы контракт на два сезона, после которых обе стороны решили бы, продолжать сотрудничество или нет. Форма испанца прямо сейчас вряд ли вызывает вопросы хоть у кого-то в паддоке. Плюс «Мерседес» невольно насолит конкурентам из «Ауди», не позволив им заполучить столь сильного гонщика.

Ещё можно взять собственного воспитанника Окона. Вряд ли кто-то считает его топ-пилотом, но с тем же Алонсо Эстебан выступал практически на равных. Прекрасно подойдёт как минимум для роли «мостика» между Хэмилтоном и Антонелли. Это тоже куда более надёжный вариант, чем Феттель, пусть и не настолько интересный маркетингово.

Жена Феттеля Ханна Шпратер (по центру) и сам Себ Фото: Andreas Rentz/Getty Images

5. Наконец, вернёмся к вопросу семьи. Феттель не раз говорил, что дети растут и он хочет в этот момент проводить с родными больше времени. Судя по свежим интервью, это желание никуда не пропало, семейный быт не вызывает у Себастьяна ужас и желание оказаться подальше от дома. А календарь Ф-1 при этом продолжает расти, никто не отменял и спонсорских мероприятий. И ради чего бросать семью?

Да, Формула-1 манит каждого пилота, тем более если он всё ещё молод и чувствует, что способен выступать на высоком уровне. Но когда светит не самая быстрая машина и на тебя не рассчитывают на долгосрочной основе, то подобный камбэк будет выглядеть как минимум странно.