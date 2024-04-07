«Феррари» переиграла соперников тактикой. Но победил снова «Ред Булл»

Новый дубль от «быков», в то время как проблемы Риккардо становятся всё серьёзнее.

Стартовый завал

После жаркого и весьма неожиданного по результату Гран-при Австралии ожидания от гонки в Японии были повышенные. Добавляло интриги и то, что на тренировках «Ред Булл» явно уступал в гоночном темпе основным соперникам из «Феррари» и, возможно, «Макларена», которым предстояло стартовать со второго ряда. Первый ряд по итогам квалификации остался за пилотами австрийской команды, причём Ферстаппен выиграл квалификацию в пятый раз подряд, повторив свой лучший результат в карьере. Однако в этот раз Перес отстал от Макса на единственном быстром круге на ничтожно малые доли секунды, так что и в гонке можно было ждать сюрпризов, как минимум в первом повороте.

В итоге старт гонки для лидеров получился достаточно спокойным, они сохранили свои позиции. Позади произошла серьёзная авария: Даниэль Риккардо зацепил задним колесом Алекса Албона, и оба вылетели в барьер безопасности, буквально разнеся его. Оба гонщика сошли с дистанции, но не пострадали. Над трассой появился красный флаг — маршалам было необходимо время на починку барьера.

Старт 2.0

После 25 минут стояния был объявлен второй старт с места. И он прошёл даже спокойнее, чем первый. Лидеры вновь сохранили свои позиции, и пелотон довольно быстро растянулся. Отметим разве что провал Хюлькенберга, откатившегося с 10-го места в самый конец.

Пилоты, стартовавшие на «софте», уже к восьмому кругу решили избавиться от своих мягких комплектов, однако среди лидеров красные ободки на старт выбрал лишь Фернандо Алонсо. Примечательно, что как раз Алонсо, в отличие от коллег по тактике, не стал заезжать в числе первых. А среди тех, кто первый отрезок проводил на «медиуме», уже на 11-м круге от него избавился Ландо Норрис.

Вскоре в боксы отправился и Пиастри, а вот в «Феррари» на эти пит-стопы не отреагировали. Потерял пелотон и ещё одну машину — у Чжоу возникли проблемы с коробкой передач.

«Макларен» пытался в тактику…

В итоге и Сайнс, и Перес проиграли позицию после пит-стопа Ландо Норрису — сработал андеркат. Если бы Норрис не потерял время позади Хэмилтона, то мог и в лидеры гонки выйти, но в итоге остался вторым в паре секунд позади Ферстаппена.

На 21-м круге Макс вернул себе лидерство, пройдя не заезжавшего к этому моменту в боксы Шарля Леклера. Вскоре с Норрисом справился Серхио Перес, вернув себе номинальную вторую позицию.

На 27-м круге в боксы наконец-то нырнул Леклер, вместе с ним на вторую остановку заехал Норрис, причем Ландо в итоге не смог опередить Шарля. За счёт растянутого первого отрезка монегаск сумел отыграть сразу несколько позиций.

…А вот «Феррари» — смогла

Ферстаппен к этому моменту уехал уже на 10 секунд от Переса. Леклер после своего единственного пит-стопа смог идти в темпе на секунду с круга быстрее Переса. На 34-м круге в боксы нырнул Серхио Перес, вернувшись на трассу лишь пятым.

Через пару кругов Перес легко справился с Норрисом и бросился в погоню за Леклером. Ферстаппен же после своего пит-стопа вернулся уверенным лидером гонки.

Перес же на следующем круге справился и с Леклером, вернув себе номинальную вторую позицию. Сайнс же после пит-стопа оказался позади не только Леклера с Норрисом, но и обоих гонщиков «Мерседеса».

За 10 кругов до финиша Сайнс добрался до Норриса на более свежих шинах. Сайнс довольно легко воспользовался зоной DRS и прошёл Норриса, бросившись в погоню за напарником Шарлем Леклером, который, как и Норрис, был на более потёртом «харде».

Через три круга Сайнс довольно легко прошёл Леклера — Шарлю сказали не терять время на борьбе с испанцем. Леклер не совсем спокойно пропустил Карлоса, оставив ему внешний, а не внутренний радиус в первом повороте, но даже так Сайнс легко прошёл монегаска, сразу после этого установив лучший круг гонки.

На последнем круге Джорджу Расселлу удалось справиться с Оскаром Пиастри в борьбе за седьмую позицию. Ферстаппен же уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него третьей в сезоне и 57-й в карьере. Перес финишировал вторым, дополнив дубль для «Ред Булл». Тройку призёров замкнул Карлос Сайнс, четвёртым финишировал Шарль Леклер — тактика «Феррари» оказалась выигрышной для обоих гонщиков. Пятёрку в итоге замкнул Ландо Норрис — андеркат в конечном итоге у «Макларена» совершенно не сработал.

В десятке также финишировали Алонсо, Расселл, Пиастри, Хэмилтон и Цунода, порадовавший родных болельщиков.

Гонка получилась достаточно любопытной с тактической точки зрения, однако в этот раз результат вышел вполне ожидаемым. «Королевские гонки» теперь отправятся в Китай, впервые с 2019 года — этап в Шанхае пройдёт через две недели.