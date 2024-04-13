На старте сезона Хэмилтон совсем не впечатляет. Неужели в «Феррари» прогадали?

Новый сезон Формулы-1 глобально мало чем отличается от предыдущего. «Ред Булл» всё так же доминирует, а позади всё те же три команды бьются за статус второй силы пелотона. Впрочем, есть парочка по-настоящему любопытных явлений, отличающих текущий чемпионат. Прежде всего речь идёт о неубедительной форме Льюиса Хэмилтона, которая очень символично контрастирует с потрясающими выступлениями Карлоса Сайнса – гонщика, которому «Скудерия» предпочла британского чемпиона. Не совершили ли в Маранелло ошибку, сделав ставку на возрастную звезду и отказавшись от впечатляющего здесь и сейчас Сайнса?

В менее благоприятных условиях Хэмилтон смотрится слабее напарника

В 2022 году Хэмилтона ожидало серьёзное потрясение: едва ли не впервые в карьере он оказался отрезан от реальной борьбы за победы. С наступлением новой технической эпохи «Мерседес» откатился назад, очутившись на третьей строчке негласного рейтинга силы Формулы-1. Оказавшись в непривычных для себя условиях, семикратный чемпион несколько терялся на фоне новичка команды Джорджа Расселла, который в первой половине сезона смотрелся куда увереннее своего товарища по команде: 111 против 77 в графе «набранные очки» в пользу Джорджа после девятого этапа сезона.

Следующим в календаре значился Гран-при Великобритании, который стал переломным как для «Мерседеса», так и лично для Льюиса. Привезённые командой Тото Вольфа в Сильверстоун обновления исправили некоторые огрехи W13, тем самым серьёзно увеличив конкурентоспособность немецкого коллектива. Причём, что важно, чудесным образом преобразился не только «Мерседес», но и Хэмилтон, который стал заметно лучше смотреться на фоне своего напарника. Начиная с Гран-при Великобритании, Льюис уже ни в чём не уступал Расселлу. Да, Джордж одержал единственную победу «Мерседеса» в том сезоне, а также выше расположился в личном зачёте по итогам чемпионата, но, по общему впечатлению, Хэмилтон всё же смотрелся убедительнее товарища по команде во второй половине сезона.

К следующему чемпионату «Мерседес» добился определённого прогресса, захватив звание второй силы пелотона (как минимум на бóльшей части этапов). На более конкурентоспособной технике Хэмилтон смотрелся куда более уверенно, нежели в прошлом году, не оставив камня на камне от Расселла во внутрикомандном сражении — 6:2 по подиумам и 234:175 по очкам, да и завершил сезон Льюис на третьей позиции, в то время как Джордж финишировал лишь восьмым.

Казалось бы, Льюис оправился после локального провала в начале сезона-2022, но на старте текущего чемпионата сценарий двухлетней давности повторился. «Мерседес» скатился аж до статуса четвёртой силы пелотона, а Хэмилтон снова по всем статьям проигрывает Расселлу — 1:3 в квалификационном сражении и 10:24 — по очкам.

О чём говорит вся эта занимательная статистика? Как минимум о том, что Хэмилтон – гонщик исключительно для топ-команд, и под «топ-командой» подразумеваются не ресурсы и статус, а реальная способность сражаться за победы. Как только «Мерседес» выпадает из претендентов на высокие места, Льюис моментально регрессирует, причём это не говорит о том, что Хэмилтон – переоценённый пилот. Просто он гонщик другого формата.

Есть такие пилоты, которые способны выжимать максимум из не самой боеспособной техники, но, оказавшись в топ-командах, магическим образом теряются: Перес – яркий тому пример. До чего же хорош был мексиканец в «Заубере» и «Форс Индия», но вот в «Ред Булл» Чеко и близко не реализует бешеный потенциал творения Эдриана Ньюи, частенько проигрывая тем, кому на бумаге он уступать не должен. Так вот у Льюиса совершенно противоположная проблема: дайте ему по-настоящему боеспособную машину, и он покажет класс – Расселл не даст соврать. Но вот из посредственной техники выжать максимум он по какой-то причине неспособен (быть может, дело в мотивации или психологии).

Сайнс необходим «Феррари» для стилистического разнообразия – подписание Хэмилтона может выйти боком

На основе всего вышесказанного возникает логичный вопрос: а не является ли подписание Хэмилтона ошибкой со стороны «Феррари»? Да, можно сказать, что трансфер Льюиса – одно из многих проявлений высоких амбиций коллектива из Маранелло: мол, мы берём пилота, который хорош исключительно в сражениях за высокие места, значит, нацелены на победы. Но ведь далеко не факт, что «Скудерии» удастся по-настоящему замахнуться на титул в ближайшем будущем. Спрогнозировать и уж тем более гарантировать подобные вещи просто невозможно. И что в таком случае делать «Феррари» с жутко дорогим пилотом, который не приносит должной пользы в условиях, если его машина неспособна сражаться за высокие места?

Настораживает также и тот факт, что в «Скудерии» Хэмилтон займёт место именно Сайнса, оставшись в одном гараже с Леклером, ведь Шарль – примерно той же стихии пилот, что и Льюис. Монегаск точно так же выжимает намного больше из боеспособной машины и затухает в менее благоприятных условиях.

Шарль Леклер сражается с Льюисом Хэмилтоном Фото: Mark Thompson/Getty Images

За примерами далеко ходить не придётся: в начале сезона-2022, когда «Феррари» числилась едва ли не сильнейшей командой чемпионата, Леклер не оставлял шансов Сайнсу во внутрикомандной дуэли. А вот в сезонах, когда «Скудерия» была уже не так боеспособна, Карлос вполне себе демонстрировал достойные результаты относительно своего напарника: в 2021-м испанец опередил Леклера по итогам чемпионата, а в 2023-м – принёс команде единственную победу, да и на финише сезона уступил монегаску совсем чуть-чуть (шесть очков). Ну а про старт текущего чемпионата и говорить нечего: Сайнс в одну калитку разделывает напарника. В тех трёх гонках, что испанец принял участие, он успел одержать победу и ещё два раза финишировать в топ-3 – каждый раз впереди Леклера.

Таким образом, подписав Хэмилтона, «Феррари» лишила себя стилистического разнообразия в пилотском составе, обеспечив себя схожими по характеристикам гонщиками на два последующих сезона. Подобная кадровая модель может сработать, если «Скудерии» действительно удастся вклиниться в борьбу за титул, но если нет… В противном случае команда из Маранелло явно недосчитается такого гонщика, как Сайнс, который сможет повести за собой команду, пока его более звёздный и талантливый напарник откровенно хандрит в ожидании лучших времён. В общем, поживём – увидим. Ну а Сайнсу удачи в поисках новой команды. Понадеемся, что Карлос найдёт достойный вариант продолжения карьеры.