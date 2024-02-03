Стали известны подробности будущего гиперкара «Ред Булл». Он поедет в темпе машины Ф-1

Главный технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Эдриан Ньюи побывал на подкасте Talking Bull и поделился подробностями о грядущем трековом гиперкаре RB17.

Ньюи рассказал, что работа над дизайном машины уже завершена, в течение 2024 года пройдут тесты отдельных компонентов, а в 2025-м начнутся испытания машины на трассе. Предполагается, что производство автомобиля стартует в 2026 году. Тираж RB17 составит 50 экземпляров, и один из них Ньюи намерен оставить себе.

В движение автомобиль будет приводиться атмосферным двигателем V10 мощностью 1000 лошадиных сил в паре с 200-сильным электромотором. Автомобиль получит активную подвеску, а его масса будет менее 900 килограммов.

«Мы хотим, чтобы в руках профессионального пилота эта машина была способна проезжать круг в темпе машины Формулы-1», — отметил инженер.