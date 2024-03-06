Ферстаппен уйдёт в «Мерседес», Хорнера топит отец Макса?! Разбор диких слухов о «Ред Булл»

С каждым днём мы узнаём всё больше и больше любопытных деталей про пока ещё лучшую команду Формулы-1.

Если вы думали, что скандал с участием босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера постепенно начнёт затухать, то не тут-то было. За последние дни мы получили массу новых данных разной степени достоверности. Уверенно можно констатировать лишь одно: скандал, как мы и прогнозировали, начинает раскалывать чемпионский коллектив изнутри и будет иметь серьёзнейшие последствия. Нам ещё предстоит узнать, как сильно по «Ред Булл» ударят нынешние разборки, пока же давайте коротко оценим достоверность каждого из свежих слухов.

Слух №1. Скандал с участием Хорнера раздул Йос Ферстаппен

Уже несколько источников сообщило, что разборки возникли с подачи отца Макса Ферстаппена Йоса. По неофициальным сведениям, бывший пилот Ф-1 как минимум дружил с сотрудницей «Ред Булл», с которой флиртовал Хорнер. Дальше версии могут разниться: то ли босс «Ред Булл» попытался запретить коллеге общаться с Ферстаппеном-старшим, то ли она пожаловалась Йосу на нелёгкую судьбу, то ли голландец сам приревновал, то ли решил воспользоваться в своих интересах возникшей ситуацией…

Правды мы не знаем, а вот сама версия про активное участие Ферстаппена-старшего в скандале с каждым днём выглядит всё реалистичнее. К тому же эксклюзивы о «проступках» Хорнера почему-то появлялись именно в голландских СМИ. А тут ещё репортёры заметили в пятницу в Бахрейне некую оживлённую дискуссию между Кристианом и Йосом, по итогам которой оба мужчины были не слишком довольны. Короче говоря, слух про Йоса — серого кардинала похож на правду.

Джери Хорнер и Йос Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Слух №2. Макс в 2025 году уйдёт в «Мерседес»

У голландца контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года, однако в нём могут присутствовать разного рода опции по возможному расторжению. Говорят, в соглашении Ферстаппена есть пункт о праве на досрочный уход, если «Ред Булл» покинет Хельмут Марко. Соответственно, Макс тогда освобождается от обязательств и может уйти. Куда? Ну, в паддоке Гран-при Бахрейна Йос демонстративно пообщался с Тото Вольфом, после чего обе стороны не стали исключать возможности сотрудничества в будущем.

Так что же, Ферстаппен станет сменщиком Хэмилтона? Пока поверить в такой слух сложно: в «Ред Булл» и в сезоне-2025 в распоряжении Макса была бы чемпионская машина. Да, гипотетически голландец может пожертвовать одним сезоном, если абсолютно верит, что «Мерседес» лучше всех справится с переходом на новые правила в 2026-м. Но кто даст такие гарантии?

О’кей, предположим, что Макс верит в будущее «Мерседеса» и готов любой ценой поддержать папу. Но как быть с уходом Хельмута Марко? Австриец уже заявил, что не будет стоять у Ферстаппена на пути, но «не стоять на пути» и зачем-то разрывать собственный контракт с концерном «Ред Булл» — это немного разные вещи. Так что пока непонятно, как именно Ферстаппен может оказаться доступен для «Мерседеса».

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Слух №3. Эдриан Ньюи уйдёт в «Тойоту» в гонки на выносливость

Скажем сразу: мы не нашли более достойного источника этого слуха, чем просто один аккаунт в соцсети X (ранее Twitter). Но раз уж разлетелось, прокомментируем. Во-первых, неизвестно, каковы условия контракта Ньюи с «Ред Булл» в плане опций расторжения. Во-вторых, пока непохоже, чтобы самого Эдриана сильно задевала нынешняя ситуация. В-третьих, если и уходить, то почему именно в WEC и «Тойоту»? Достаточно ли это интересный вызов для 65-летнего инженера, для которого это наверняка станет последней главой в карьере?

«Тойота» в «24 часах Ле-Мана» побеждала и без Ньюи, да и перспектива переезда в Германию (штаб-квартира гоночного подразделения «Тойоты» находится в Кёльне) вряд ли вдохновит Эдриана. Вот, например, попробовать поднять с колен «Альпин» в Формуле-1 — разве не интересно? А уж если переезжать на континент, то почему не в Маранелло? В общем, в «Тойоту» и Ньюи не верим.

Слух №4. Хорнер хотел выкупить команду без ведома австрийцев

Сначала итальянцы, а потом и авторитетный обозреватель Джо Сейвуд назвали возможную причину, по которой Хорнер мог поссориться с австрийскими боссами «Ред Булл» (напомним, австрийскому «крылу» принадлежит 49% акций концерна).

Появилась информация, что Хорнер и владелец 51% акций «Ред Булл» Чалерм Ювидья обсуждали идею по выводу автоспортивной программы из-под крыла производителя энергетиков. То есть появилась бы независимая от «энергетиков» автомобильная компания, а Хорнер продолжил бы ей руководить и получил какую-то долю акций — примерно такая же структура сейчас в «Мерседесе», где автоконцерну принадлежит лишь треть в команде Ф-1.

Пишут, что эти планы Ювидья и Хорнер обсуждали без ведома австрийской стороны, что, конечно, совершенно не понравилось генеральному директору «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям Оливеру Минцлаффу, который, помимо прочего, отвечает в «Ред Булл» за гоночное подразделение.

Отсюда следующий мини-слух: якобы в начале февраля Минцлафф и компания на фоне только разгоравшегося скандала уже подготовили все документы об увольнении Хорнера, но не смогли дать им ход из-за угроз судебных разбирательств со стороны Кристиана. В это мы не вполне верим, а вот часть про разговоры Ювидьи с Хорнером выглядит вполне реалистично.

Чалерм Ювидья и Кристиан Хорнер на Гран-при Бахрейна Фото: Mark Thompson/Getty Images

Слух №5. «Форд» пытается разорвать контракт с «Ред Булл»

По данным немцев из F1-Insider, руководство американского концерна «Форд» сильно разочаровано затянувшимся скандалом, видит для себя репутационные потери, а потому якобы ищет возможность разорвать соглашение о сотрудничестве с «Ред Булл». Что ж, вполне готовы поверить, что в данном случае пиар в Ф-1 не перевесит для «Форда» корпоративных представлений о прекрасном.

При этом просим болельщиков не беспокоиться, что «Ред Булл» резко останется без двигателей. Напомним, фактически «энергетики» сами создают силовую установку на 2026 год. Работа над её компонентами началась задолго до соглашения с «Фордом», и роль американцев — финансирование, брендирование и — в третью очередь — некая инженерная экспертиза, без которой мотористы «быков», если что, проживут.

Что в итоге и что дальше?

Кратко суммируем. Мы верим, что у Кристиана Хорнера сейчас плохие отношения с австрийским руководством «Ред Булл» и Йосом Ферстаппеном, но пока два этих «врага» не в силах победить британца, раз он дружит с обладателем 51% акций «Ред Булл». Уход Ферстаппена-младшего в «Мерседес» выглядит малореальным (впрочем, после контракта Хэмилтона с «Феррари» поверить можно во всё что угодно). Что же до разрыва с «Фордом», то он вполне возможен, но на колени гоночную команду не поставит. Пережили срыв сотрудничества с «Порше», переживут и это.

Ждём новых слухов и развития всей этой неприятной истории, которая продолжает раскалывать изнутри лучшую команду Формулы-1. По идее либо нас ждут новые вбросы компромата, либо нынешние главные герои истории должны прилюдно помириться или официально разойтись. Скучно точно не будет.