А Трамп-то принёс удачу! Норрис сенсационно одержал первую победу в карьере

Второй подряд спринт-уикенд ещё в субботу доказал, что чем больше трудностей стоит на пути у пилотов Формулы-1, тем интереснее могут получаться гонки. Часа тренировок для многих явно недостаточно, чтобы полностью понять работу машины, резины и прочего, так что в основной гонке в Майами нас точно могли ждать сюрпризы — как на трассе, так и за кулисами — в плане тактических разборок.

Разумеется, во многом гонка в Майами была привезена и для селебрити, коих здесь собралась целая россыпь. В частности, боксы «Макларена» посетил экс-президент США Дональд Трамп.

В вопросе тактического подхода на первый отрезок разнообразия особого не было — в топ-15 почти все выбрали старт на «медиуме», только Хэмилтон и Алонсо приняли решение стартовать на «харде».

Старт гонки получился своеобразным. Леклер неудачно рванул к первому повороту, однако сохранил второе место благодаря ошибке Серхио Переса: Чеко заблокировал колёса и заодно помешал Карлосу Сайнсу. Зато Оскар Пиастри благодаря «помощи» мексиканца выбрался на третью позицию.

Пиастри бросился в погоню за Леклером и на пятом круге сумел справиться с монегаском, выйдя на второе место. В какой-то момент Пиастри даже подбирался к Максу Ферстаппену, но несколько кругов спустя отставание выросло до трёх секунд и стабилизировалось.

Позади, как и днём ранее, Хэмилтон застрял за «Хаасом», на этот раз — Нико Хюлькенберга. Справиться с немцем семикратный чемпион мира смог лишь на 11-м круге, поднявшись на седьмую строчку. Вскоре то же самое сделал и Джордж Расселл.

В группе лидеров первым на свой пит-стоп отправился Серхио Перес. На 20-м круге в боксы нырнул Шарль Леклер. Леклер после своей остановки установил несколько лучших кругов в надежде на то, что сработает андеркат.

Макс Ферстаппен на 22-м круге сбил колышек в 15-м повороте, он выкатился на траекторию, и над трассой был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Однако к тому моменту, как лидеры доехали до въезда на пит-лейн, над трассой вновь появились зелёные флаги — сэкономить время не вышло.

Ферстаппен после своего пит-стопа пустил вперёд Пиастри, Сайнса и Норриса — всех троих ещё ждала обязательная остановка. К 27-му кругу в «Феррари» приняли решение провести пит-стоп у Сайнса, вместе с ним заехал и Пиастри. Оба вернулись на трассу позади Шарля Леклера.

На 28-м круге на трассе появилась машина безопасности — столкнулись Сарджент и отчаянно пытавшийся его контратаковать Магнуссен. Это позволило не заезжавшему до этого в боксы Норрису остаться лидером после пит-стопа. Забавно, что машина безопасности не сразу «поймала» Ландо — британец оказался далеко впереди пелотона. В итоге Майландер всё-таки разобрался, кто лидер в гонке, и пелотон выстроился за машиной безопасности.

На рестарте Норрис отбил атаку Ферстаппена и за пару кругов смог уехать от нидерландца на полторы секунды. После серии быстрейших кругов от Норриса отрыв его от Ферстаппена вырос до двух с небольшим секунд — у «Ред Булл» не оказалось темпа для того, чтобы угнаться за Норрисом на чуть более свежих шинах.

Позади Сайнс и Пиастри зарубились за четвёртую позицию, сначала Пиастри не оставил места Сайнсу, в ФИА обратили на это внимание, но не стали наказывать австралийца. Через несколько кругов Сайнс жёстко справился с Пиастри, а затем Оскар, повредивший при контакте с «Феррари» переднее антикрыло, пустил вперёд и Переса с Хэмилтоном. Пиастри повредил переднее крыло в борьбе с Сайнсом. Австралиец уныло поехал в боксы за новым передним крылом, вернувшись на трассу последним.

Норрис тем временем уехал от Ферстаппена уже на четыре с половиной секунды, полностью контролируя ход гонки. Пелотон растянулся, лишь локально продолжали между собой бороться Алонсо и Окон за места в концовке очковой зоны, да Пиастри атаковал соперников позади, прорываясь с последних позиций.

Норрис довёл гонку до победы, которая стала для него первой в карьере и первой для «Макларена» с 2021 года. Ферстаппен финишировал вторым, Леклер замкнул тройку призёров. Сайнс финишировал четвёртым, Перес – пятым. Также в десятке смогли финишировать Хэмилтон, Цунода, Расселл, Алонсо и Окон. Испанец и француз устроили красивую борьбу, и Эстебану не удалось сдержать бывшего напарника.

«Ред Булл» так и не смог до конца разобраться с работой машины в эти выходные — во многом за счёт того, что тренировка была лишь одна. Гонка в Майами доказала, что в этом году в теории можно бороться с Ферстаппеном, пусть и не за победу в чемпионате. Тем интереснее будет следить за дальнейшим развитием сезона, который продолжится через две недели в Имоле.