Кто где окажется в Формуле-1 в 2025 году? Все контракты и слухи

В этом году сезон переходов в Формуле-1 стартовал как никогда рано. Решение Льюиса Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари» взорвало трансферный рынок, а нестабильность в «Ред Булл» на фоне скандала с Кристианом Хорнером сделала расклады ещё более непредсказуемыми. Вашему вниманию — актуальная таблица всех контрактов и слухов, а также наши к ней ремарки.

— На данный момент, с учётом объявления от «Ауди» и Хюлькенберга, официально подтверждены контракты девяти пилотов. К ним можно добавить Лэнса Стролла, но в то же время не утихают разговоры, что Макс Ферстаппен всё ещё может сбежать из «Ред Булл» на фоне нестабильности в команде и вероятного ухода Эдриана Ньюи.

— Если Ферстаппен всё же не уйдёт, то главный игрок на трансферном рынке — Карлос Сайнс. «Ауди» предлагает ему жирный многолетний контракт, но очевидно, что как минимум до 2026 года у испанца не будет шансов регулярно бороться даже за подиумы. Так что сам Сайнс изучает варианты с «Мерседесом» и «Ред Булл». Однако у обеих команд свои сомнения: немцы следят за прогрессом собственного воспитанника Андреа Кими Антонелли, а австрийцев в роли второго номера вполне устраивает Серхио Перес.

— Туманна ситуация в «Альпин»: заводская команда не в порядке, у обоих пилотов истекают контракты, так что они смотрят по сторонам. В то же время французы всё ещё могут оказаться интересным вариантом с прицелом на новый регламент в сезоне-2026.

Команда Пилоты с контрактом Кандидаты «Ред Булл» Макс Ферстаппен Серхио Перес

Карлос Сайнс

Александер Албон

Юки Цунода «Феррари» Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон «Макларен» Ландо Норрис

Оскар Пиастри «Мерседес» Джордж Расселл Карлос Сайнс

Андреа Кими Антонелли

Эстебан Окон

Валттери Боттас «Астон Мартин» Фернандо Алонсо Лэнс Стролл «РБ» Юки Цунода

Даниэль Риккардо

Лиам Лоусон

Исак Хаджар

Аюму Иваса «Хаас» Кевин Магнуссен

Оливер Берман

Валттери Боттас «Альпин» Пьер Гасли

Эстебан Окон

Джек Дуэн

Виктор Мартинс

Мик Шумахер

Гуаньюй Чжоу

Куш Майни «Уильямс» Александер Албон Андреа Кими Антонелли

Логан Сарджент

Карлос Сайнс

Пьер Гасли

Валттери Боттас

Гуаньюй Чжоу

Мик Шумахер «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс

Валттери Боттас

Эстебан Окон

Пьер Гасли

Гуаньюй Чжоу

Тео Пуршер

Зейн Мэлоуни

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