Кто где окажется в Формуле-1 в 2025 году? Все контракты и слухи

В этом году сезон переходов в Формуле-1 стартовал как никогда рано. Решение Льюиса Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари» взорвало трансферный рынок, а нестабильность в «Ред Булл» на фоне скандала с Кристианом Хорнером сделала расклады ещё более непредсказуемыми. Вашему вниманию — актуальная таблица всех контрактов и слухов, а также наши к ней ремарки.
— На данный момент, с учётом объявления от «Ауди» и Хюлькенберга, официально подтверждены контракты девяти пилотов. К ним можно добавить Лэнса Стролла, но в то же время не утихают разговоры, что Макс Ферстаппен всё ещё может сбежать из «Ред Булл» на фоне нестабильности в команде и вероятного ухода Эдриана Ньюи.
— Если Ферстаппен всё же не уйдёт, то главный игрок на трансферном рынке — Карлос Сайнс. «Ауди» предлагает ему жирный многолетний контракт, но очевидно, что как минимум до 2026 года у испанца не будет шансов регулярно бороться даже за подиумы. Так что сам Сайнс изучает варианты с «Мерседесом» и «Ред Булл». Однако у обеих команд свои сомнения: немцы следят за прогрессом собственного воспитанника Андреа Кими Антонелли, а австрийцев в роли второго номера вполне устраивает Серхио Перес.
— Туманна ситуация в «Альпин»: заводская команда не в порядке, у обоих пилотов истекают контракты, так что они смотрят по сторонам. В то же время французы всё ещё могут оказаться интересным вариантом с прицелом на новый регламент в сезоне-2026.
|Команда
|Пилоты с контрактом
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
Карлос Сайнс
Александер Албон
Юки Цунода
|«Феррари»
|Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
|«Макларен»
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
|Карлос Сайнс
Андреа Кими Антонелли
Эстебан Окон
Валттери Боттас
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|«РБ»
|Юки Цунода
Даниэль Риккардо
Лиам Лоусон
Исак Хаджар
Аюму Иваса
|«Хаас»
|Кевин Магнуссен
Оливер Берман
Валттери Боттас
|«Альпин»
|Пьер Гасли
Эстебан Окон
Джек Дуэн
Виктор Мартинс
Мик Шумахер
Гуаньюй Чжоу
Куш Майни
|«Уильямс»
|Александер Албон
|Андреа Кими Антонелли
Логан Сарджент
Карлос Сайнс
Пьер Гасли
Валттери Боттас
Гуаньюй Чжоу
Мик Шумахер
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
|Карлос Сайнс
Валттери Боттас
Эстебан Окон
Пьер Гасли
Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
Зейн Мэлоуни
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