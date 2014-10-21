С Экклстоуном обсуждается возможность проведения уличной гонки Ф-1 в Мадриде

Как сообщает испанское издание El Confidencial, с промоутером Формулы-1 Берни Экклстоуном ведутся переговоры об организации уличной гонки в самом центре Мадрида. Переговоры проводит группа испанских бизнесменов, заинтересованных в проведении Гран-при в столице Испании. Отмечается, что Экклстоуну уже предоставлен как детальный бизнес-план организации гонки, так и необходимые банковские гарантии. Сообщается, что гонка будет иметь годовой бюджет в размере 50 млн евро, которые будут гарантироваться частными компаниями, однако политическая и социальная поддержка также необходимы для организации гонки.

Напомним, что Испания ежегодно принимает этап Формулы-1 в Барселоне, однако контракт на эту гонку истекает в 2016 году. С возвращением Мексики календарь чемпионата будет включать в себя 20 Гран-при, что является, по мнению команд, максимумом с точки зрения логистики.