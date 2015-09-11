Маркес и Лоренсо — лучшие в первых практиках MotoGP в Мизано

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес первенствовал в первой пятничной практике в Мизано. Второй результат показал гонщик «Ямахи» Хорхе Лоренсо. Третье время у гонщика «Дукати» Микеле Пирро. Семикратный чемпион серии Валентино Росси закончил первую сессию с шестым результатом.

Во второй сессии первенствовал Лоренсо, опередивший Маркеса и его напарника Дани Педросу. Росси показал пятый результат.

MotoGP. Мизано

Первая практика

1. Марк Маркес (Honda) – 1:33.328

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) + 0.094

3. Микеле Пирро (Ducati) + 0.469

4. Дани Педроса (Honda) + 0.602

5. Андреа Довициозо (Ducati) + 0.687

6. Валентино Росси (Yamaha) + 0.758

7. Поль Эспаргаро (Tech 3 Yamaha) + 0.766

8. Брэдли Смит (Tech 3) + 0.938

9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) + 0.954

10. Андреа Янноне (Ducati) + 0.991.

Вторая практика

1. Хорхе Лоренсо (Yamaha) – 1:32.871

2. Марк Маркес (Honda) + 0.053

3. Дани Педроса (Honda) + 0.387

4. Андреа Довициозо (Ducati) + 0.420

5. Валентино Росси (Yamaha) + 0.598

6. Поль Эспаргаро (Tech 3 Yamaha) + 0.681

7. Данило Петруччи (Pramac Ducati) + 0.682

8. Брэдли Смит (Tech 3) + 0.724

9. Микеле Пирро (Ducati) + 0.803

10. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) + 0.914.