Маркес и Лоренсо — лучшие в первых практиках MotoGP в Мизано

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес первенствовал в первой пятничной практике в Мизано. Второй результат показал гонщик «Ямахи» Хорхе Лоренсо. Третье время у гонщика «Дукати» Микеле Пирро. Семикратный чемпион серии Валентино Росси закончил первую сессию с шестым результатом.
Во второй сессии первенствовал Лоренсо, опередивший Маркеса и его напарника Дани Педросу. Росси показал пятый результат.
MotoGP. Мизано
Первая практика
1. Марк Маркес (Honda) – 1:33.328
2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) + 0.094
3. Микеле Пирро (Ducati) + 0.469
4. Дани Педроса (Honda) + 0.602
5. Андреа Довициозо (Ducati) + 0.687
6. Валентино Росси (Yamaha) + 0.758
7. Поль Эспаргаро (Tech 3 Yamaha) + 0.766
8. Брэдли Смит (Tech 3) + 0.938
9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) + 0.954
10. Андреа Янноне (Ducati) + 0.991.
Вторая практика
1. Хорхе Лоренсо (Yamaha) – 1:32.871
2. Марк Маркес (Honda) + 0.053
3. Дани Педроса (Honda) + 0.387
4. Андреа Довициозо (Ducati) + 0.420
5. Валентино Росси (Yamaha) + 0.598
6. Поль Эспаргаро (Tech 3 Yamaha) + 0.681
7. Данило Петруччи (Pramac Ducati) + 0.682
8. Брэдли Смит (Tech 3) + 0.724
9. Микеле Пирро (Ducati) + 0.803
10. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) + 0.914.
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