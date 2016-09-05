Антонио Джовинацци поработал на симуляторе "Феррари"
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Один из лидеров серии GP2 Антонио Джовинацци поработал на симуляторе на базе «Феррари» в Маранелло. Итальянец впервые работал на симуляторе болида Формулы-1.
«Это был очень приятный опыт, и я хотел бы поблагодарить за него „Феррари“. Однако теперь я полностью вернулся к концентрации на программе GP2 до конца сезона», — приводит комментарий Джовинацци Motorsport.
«Конечно, мы следим за его прогрессом. Мы активно работаем с программой развития пилотов. Мы итальянская команда, и здорово было бы иметь в составе итальянца. Но это непросто», — добавил глава «Феррари» Маурицио Арривабене.
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