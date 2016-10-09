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Уайтинг предупредил Ферстаппена о недопустимости манёвров на торможении

Уайтинг предупредил Ферстаппена о недопустимости манёвров на торможении
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Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг один на один поговорил с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после финиша Гран-при Японии. Уайтинг предупредил голландца о недопустимости манёвров в зоне торможения, сообщает Grand Prix Times.

В Японии Ферстаппен оборонял второе место в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и в одном из эпизодов вынудил британца срезать поворот, перекрыв ему дорогу и заставив заблокировать колёса. Британец пожаловался на этот манёвр своей команде, разглядев в действиях соперника запрещённый манёвр на торможении.

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