Трасса «Поль Рикар» может принять предсезонные тесты в 2018 году

Стефан Клэр, руководитель трассы «Поль Рикар», на которой в 2018 году пройдёт Гран-при Франции Формулы-1, изъявил желание принять также и предсезонные тесты.«Мы бы очень хотели провести предсезонные тесты в 2018 году. Наша трасса имеет всё необходимое для проведения технических разработок, а команды ценят качество нашего оснащения», — приводит слова Клэра F1i.В этом году на трассе «Поль Рикар» «Пирелли» проводил тестирование новых шин. В 2017 году предсезонные тесты пройдут в Барселоне в конце февраля.