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175 лет назад 2016
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Трасса «Поль Рикар» может принять предсезонные тесты в 2018 году

22 декабря 2016, четверг. 14:43. Авто
Стефан Клэр, руководитель трассы «Поль Рикар», на которой в 2018 году пройдёт Гран-при Франции Формулы-1, изъявил желание принять также и предсезонные тесты.

«Мы бы очень хотели провести предсезонные тесты в 2018 году. Наша трасса имеет всё необходимое для проведения технических разработок, а команды ценят качество нашего оснащения», — приводит слова Клэра F1i.

В этом году на трассе «Поль Рикар» «Пирелли» проводил тестирование новых шин. В 2017 году предсезонные тесты пройдут в Барселоне в конце февраля.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Формула-1 Гран-при Франции
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