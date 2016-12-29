Читатели BBC назвали Мэнссела лучшим однократным чемпионом Ф-1, Росберг — 10-й

Читатели BBC выбрали лучшего пилота Формулы-1, который становился чемпионом серии только один раз. Наибольшее количество голосов болельщики отдали за местного героя— 32%.(количество проголосовавших не указывается).Второе место с показателем 17% занял, третий —(14%). Пилот «Феррари»(12%) расположился на четвёртом месте рейтинга, а закрыл пятёрку(5%), который стал чемпионом посмертно.Чемпион 2016 годазанял 10-е место, уступив Дэймону Хиллу, Джон Сёртизу, Жаку Вильнёву и Марио Андретти.