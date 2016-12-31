Нифонтова подтвердила старт в «Дакаре-2017»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова подтвердила своё участие в «Дакаре-2017».
«Спасибо большое всем вам за ту энергетику, которую вы мне посылали, за поддержку, за слова, за все. Спасибо МФР и в частности Александру Джеусу и Евгению Паршину за то, что оказались на моей стороне и так серьёзно помогали. Спасибо ФИМ за их непредвзятость и объективность при рассмотрении дела и за то, что занимались моим делом даже в новогодние каникулы. Ребята, я стартую на Дакаре благодаря вам, за вас и для вас! Сил нет, поэтому поеду в режиме отпуска.Похоже, я его заслужила», — написала Нифонтова на своей странице в «Фэйсбуке».
Ранее появилась информация о том, что российская спортсменка, в организме которой был обнаружен мельдоний, якобы уже допущена к гонке, однако, по словам Нифонтовой, документально это не было подтверждено.