Формула-2 и Формула-3 представили календари на сезон-2025

Пресс-службы Формулы-2 и Формулы-3 опубликовали календарь чемпионатов на следующий сезон. В общей сложности в Формуле-2 в 2025 году будет проведено 14 Гран-при, а в Формуле-3 – 10. Столько же этапов в обоих чемпионатах будет проведено и в этом году.
Формула-2. Сезон-2025. Календарь:
14–16 марта: Гран-при Австралии
11–13 апреля: Гран-при Бахрейна
18–20 апреля: Гран-при Саудовской Аравии
16–18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
22–25 мая: Гран-при Монако
30 мая – 1 июня: Гран-при Испании
27–29 июня: Гран-при Австрии
4–6 июля: Гран-при Великобритании
25–27 июля: Гран-при Бельгии
1–3 августа: Гран-при Венгрии
5–7 сентября: Гран-при Италии
19–21 сентября: Гран-при Азербайджана
28–30 ноября: Гран-при Катара
5–7 декабря: Гран-при Абу-Даби
Формула-3. Сезон-2025. Календарь:
14–16 марта: Гран-при Австралии
11–13 апреля: Гран-при Бахрейна
16–18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
22–25 мая: Гран-при Монако
30 мая – 1 июня: Гран-при Испании
27–29 июня: Гран-при Австрии
4–6 июля: Гран-при Великобритании
25–27 июля: Гран-при Бельгии
1–3 августа: Гран-при Венгрии
5–7 сентября: Гран-при Италии