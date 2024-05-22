Формула-2 и Формула-3 представили календари на сезон-2025

Пресс-службы Формулы-2 и Формулы-3 опубликовали календарь чемпионатов на следующий сезон. В общей сложности в Формуле-2 в 2025 году будет проведено 14 Гран-при, а в Формуле-3 – 10. Столько же этапов в обоих чемпионатах будет проведено и в этом году.

Формула-2. Сезон-2025. Календарь:

14–16 марта: Гран-при Австралии

11–13 апреля: Гран-при Бахрейна

18–20 апреля: Гран-при Саудовской Аравии

16–18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи

22–25 мая: Гран-при Монако

30 мая – 1 июня: Гран-при Испании

27–29 июня: Гран-при Австрии

4–6 июля: Гран-при Великобритании

25–27 июля: Гран-при Бельгии

1–3 августа: Гран-при Венгрии

5–7 сентября: Гран-при Италии

19–21 сентября: Гран-при Азербайджана

28–30 ноября: Гран-при Катара

5–7 декабря: Гран-при Абу-Даби

Формула-3. Сезон-2025. Календарь:

14–16 марта: Гран-при Австралии

11–13 апреля: Гран-при Бахрейна

16–18 мая: Гран-при Эмилии-Романьи

22–25 мая: Гран-при Монако

30 мая – 1 июня: Гран-при Испании

27–29 июня: Гран-при Австрии

4–6 июля: Гран-при Великобритании

25–27 июля: Гран-при Бельгии

1–3 августа: Гран-при Венгрии

5–7 сентября: Гран-при Италии