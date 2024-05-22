«Сумма контракта шокирует». Сейвуд высказался о предложении «Ауди» для Сайнса

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился мнением относительно будущего испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона.

«В Имоле о Карлосе Сайнсе говорили все. Состоялось множество тайных встреч по поводу его будущего. В результате стало понятно, что вряд ли он сможет выступать за «Мерседес» или «Ред Булл», но «Ауди» готова заплатить ему много денег. Очевидно, сумма [контракта] на самом деле немного шокирует, но Карлос не из тех, кому нужно больше денег. Он предпочёл бы занять лучшее из доступных мест», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

Ранее сообщалось, что Сайнс уведомил команды «Альпин» и «Уильямс» о своём решении по контракту.