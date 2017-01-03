Маганов: мы пришли первыми, Коронелов ошибочно добавили в наш зачёт

Российский гонщик Polarisрассказал, что финишировал первым на стартовом участке «Дакара-2017» среди мотовездеходов. Голландцы Тим и Том Коронелы были включены в зачёт ошибочно.«Было очень жарко, и вся гонка проходила в условиях сауны. Спецучасток был отличный, ничего сверхъестественного – многочисленные подбросы, участок с грязью. Всё как обычно. Спецучасток также был очень коротким. С техникой никаких проблем не возникло, покрытие трассы ей подходило. Насколько я понимаю, мы стали лидерами после первого дня. Братья Коронел ошибочно включены в протоколы», — рассказал Маганов в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.