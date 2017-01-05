Де Рой: спустило сразу три колеса, потеряли 30 минут

Голландский гонщик «Ивеко»рассказал о собственных проблемах на третьем этапе «Дакара-2017», на котором он потерял более получаса. В общем зачёте де Рой идёт 13-м.«Первая часть спецучастка была сложной, много феш-феша. Нужно было снизить давление в шинах, но это не сработало: в итоге полностью спустило сразу три колеса. Пришлось их менять, а в феш-феше это нелегко. Обычно можно подкачивать шины, чтобы не менять их, но в этот раз такой вариант не работал: покрышки были слишком сильно повреждены. Пришлось останавливаться шесть раз, чтобы подкачивать колесо — мы потеряли 30 минут. Вторая часть спецучастка получилась более весёлой. Из-за недостатка запасок я не ехал так быстро, как мог, но времени больше не потерял.Ван Генугтен и ван Гинкель оба пропустили одну контрольную точку, из-за чего получили 20-минутные штрафы. Вильягра проделал хорошую работу, он теперь третий в общем зачёте, что хорошо. То, что я теперь последний из „Ивеко“ в общем зачёте, не говорит, что я начну им помогать. Ну, если кто-то застрянет, то я, конечно, вытащу машину. А так, до дня отдыха у нас нет командной тактики. Позади лишь третий день гонки», — заявил де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.