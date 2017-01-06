Де Рой: хорошо поборолись с одним из «КАМАЗов» и наконец-то выиграли этап

Голландский гонщик, выступающий на грузовике «Ивеко», прокомментировал свою победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар-2017».«Очень приятный спецучасток. Такая смесь — скоростные участки, дюны, трудная навигация, много всего разного. Мы не допускали ошибок по навигации, а вот многие другие участники ошибались. А у нас дело ограничилось всего одним неверным поворотом, и всё. Ко мне подъехал один „КАМАЗ“, который, вероятно, ехал по моим следам. После дюн он меня обошёл, но я обратно обогнал его после реки — была хорошая схватка, они тоже ехали очень быстро. А вот ещё два „КАМАЗа“ потеряли много времени, после чего мы все уже ехали вместе. Хороший день, мы наконец-то одержали победу на спецучастке, пусть и с маленьким преимуществом», — рассказал де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.