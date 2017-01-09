Когогин: организаторы «Дакара» делают всё, чтобы сменить КАМАЗ в лидерах

Генеральный директор КАМАЗазаявил, что организаторы умышленно создают неудобные для его команды условия.«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают всё, чтобы создать условия по замене лидера в „Дакаре“. Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, всё-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт — это не только престиж, но и бизнес.Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не даёт возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что „КАМАЗ-мастер“ может приостановить своё участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займёт полтора года, а сделать его спортивным — сложно прогнозировать, сколько это может занять времени», — цитирует Когогина ТАСС.