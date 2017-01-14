Шевелёв: приходилось очень внимательно отслеживать ориентиры в легенде

Экипаж Максима Кирпилева и Артема Шевелёва

Экипаж Максима Кирпилева и Артема Шевелёва из команды АСК «Вираж» занял 17-е место на 11-м этапе ралли-марафона «Африка Рейс». Такую же позицию россияне заняли и в генеральной классификации гонки, став при этом 12-м в категории легковых автомобилей и вторыми в своём классе. В субботу участников ожидает этап уже без боевого спецучастка. Шевелёв подвёл итоги этапа.«Мы на финише! Этап был непростым – дополнительные сложности в навигации добавила погода. Поднялся сильный ветер, следы переметались, приходилось очень внимательно отслеживать ориентиры в легенде. В начале спецучастка были отрезки с мягким сыпучим песком, были дюны с опасными сбросами, так что мы с Максимом старались держать концентрацию. Во второй части дистанции ехалось полегче, было много прямых скоростных дорог. В целом, марафон мне понравился. В сравнении с 2011 и 2012 годами песка стало меньше, но при этом организаторы провели нас по интересным регионам в Мавритании, где песок чередуется с камнями, и как показала гонка, эти отрезки стали для многих участников очень проблемными», — рассказал Шевелёв.