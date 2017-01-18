Автомобили Lada Vesta могут быть выставлены в WTCC частной командой

Автомобили Lada Vesta могут остаться в чемпионате WTCC, несмотря на то что российский производитель объявил о закрытии своей программы в мировом турниге.
Как сообщает Touringcartimes, машины Lada Vesta могут быть выставлены частной командой во главе с Виктором Шаповаловым, руководившим заводской командой «Лада» в WTCC. Предполагается, что Шаповалов уже достиг договорённости с промоутером WTCC компанией Eurosport Events.
Без финансовой поддержки со стороны «Лады» или «Роснефти», выступавшей спонсором заводской команды, маловероятно, что гонщиками частной конюшни будут Габриэле Тарквини и Ник Катсбург, пилотировавшие «Весты» в прошлом году. Однако следует отметить, что оба этих пилота пока не имеют контрактов.