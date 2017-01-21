Феттель: в Гонке чемпионов надо быстро адаптироваться

Пилот «Феррари»поделился своими мыслями о Гонке чемпионов, которая пройдёт 21-22 января в Майами.«Я много лет пытался выиграть Гонку чемпионов и был счастлив, наконец выиграв её в Лондоне в прошлом году и забрав трофей домой. Здорово провести время с другими пилотами вдали от обычной обстановки соперничества. Конечно, на трассе все хотят выиграть, но за её пределами всё очень легко.Формат гонок тут совсем другой, но он приносит удовольствие. Ты ездишь на разных машинах и должен быстро адаптироваться. У тебя не много времени на раздумья, так что надо делать то, что считаешь правильным. Иногда ты прав, иногда нет», — цитирует Феттеля F1i.