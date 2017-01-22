Виньялес: Росси было бы глупо устраивать со мной войну

Новичок «Ямахи»надеется на хорошие отношения в команде с семикратным чемпионом MotoGP«В команде дали ясно понять, что мы оба получаем одинаковые детали и обновления. Так что я спокоен. Не думаю, что Валентино станет устраивать со мной войну, это не умно. Есть другой человек, которого мы должны побить — Марк Маркес, в прошлом году он был очень силён.Но готовым надо быть ко всему. Я постараюсь уважать его, как всегда уважал. Он всё ещё мой кумир, и было бы неприятно потерять кумира», — приводит слова Виньялеса Marca.