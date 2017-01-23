Баттон: мне ещё очень много нужно узнать о ралли-кроссе

Экс-чемпион мира в Формуле-1прокомментировал недавние тесты автомобиля ралли-кросса с командой «Хонда» во Флориде. Британец сказал, что испытания, состоявшиеся на прошлой неделе, были просто разминкой, а не примеркой к возможной смене категории.«Я должен сказать, что это был лучший подарок на день рождения, который можно было только получить, помимо Гонки чемпионов. Все думают, что я проводил тесты с прицелом на продолжение карьеры в ралли-кроссе, но я в основном просто практиковался.Я хочу более разгруженный год для себя. Я просто хотел бы гоняться где-то. Есть хорошие шансы выступить в Super GT — одна гонка в Японии на «Сузуке». Я хотел бы принять участие в ралли-кроссе.Но мне ещё так много нужно узнать… Это был хороший опыт, и в будущем я бы хотел гоняться в ралли-кроссе. Но мне ещё многому нужно научиться», — цитирует Баттона Motorsport.