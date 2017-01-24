Р. Браун: Формула-1 должна стать понятнее для болельщиков

Спортивный директор Формулы-1рассказал, в каком направлении будет идти работа над улучшением чемпионата.«Думаю, мы знаем, чего хотят болельщики. Они хотят развлечений, обгонов, борьбы и понимать, что происходит. Простота — главная цель на будущее. Последние пару лет я наблюдал за Ф-1 в качестве зрителя, и даже я не всегда понимал, что происходит в гонке. Также мы хотим сделать гонки большим шоу. Чтобы вы приезжали на этап, а мы развлекали вас с утра до вечера», — приводит слова Брауна ESPN со ссылкой на BBC Radio Five.