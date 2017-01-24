Хорнер: Экклстоун ещё многое может дать Формуле-1

Руководитель «Ред Булл»считает, что новому руководству Формулы-1 нужно продолжать работать с«Берни сделал Формулу-1 такой, какой мы её знаем сейчас. Он создал этот бизнес, он договорился о контрактах, о гонках в России, Сингапуре и других странах. Он ещё многое может дать Формуле-1. Было бы отлично, если бы начался переходной период в пару лет, когда новые владельцы будут работать с Экклстоуном, перенимать его опыт. Мне кажется, будет полезно, если они будут работать вместе», — приводит слова Хорнера BBC.